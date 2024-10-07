Есть погибший, много раненых: в Одессе "прилет" баллистики

Российские оккупанты ударили баллистикой по гражданскому судну в порту Одессы.

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РФ ударила баллистикой по Одессе / Коллаж: Главред, фото: Telegram, Минобороны РФ

В Одессе прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты ударили по городу баллистикой. Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Баллистическая ракета атаковала портовую инфраструктуру. Она попала прямо в гражданское судно под флагом Палау.

В результате погиб 60-летний украинец, который работал в частной компании, занимавшейся обработкой грузов. Также известно о том, что пострадали по меньшей мере 5 иностранцев. Четверо из них находятся в состоянии средней тяжести, один - легком.

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"Российские террористы в очередной раз пытаются сорвать работу Украинского зернового коридора. За последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесской области. Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян", - написал Кипер.

Кто такой Олег Кипер Председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

Что известно об ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета совершает неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Ракетная атака на Украину - последние новости

6 октября во время атаки РФ в 11 областях раздались сильные взрывы. Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что враг в очередной раз применил против Киева свои беспилотники. На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений.

Во время атаки РФ по Украине 7 октября силы ПВО сбили две ракеты и 32 ударных дрона. Во время противовоздушного боя были сбиты две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" на Киевщине и 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Военный эксперт Олег Жданов предупредил о массированном обстреле Украины "Кинжалами". Россия может ударить по Украине этими ракетами в любой момент, говорит эксперт.

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