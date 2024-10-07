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Атака "Кинжалов" на Киев: силы ПВО сбили две ракеты и 32 ударных дрона

Анна Ярославская
7 октября 2024, 11:54обновлено 7 октября, 12:57
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В небе над Украиной радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили более 80 воздушных целей.
Кинжал, ПВО
РФ ударила по Украине ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 108 отдельная бригада сил ТРО

Украинские силы ПВО отбили российскую воздушную атаку - были уничтожены 32 ударных дрона и две ракеты "Кинжал".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 7 октября 2024 года (с 20:00 06 октября по 8:30 7 октября) российские оккупанты нанесли удар по Украине баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БпЛА.

Около 08:20 враг нанес удар тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области (аэродром вылета - Саваслейка).

видео дня

Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили более 80 воздушных целей.

В результате противовоздушного боя были сбиты две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области и 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Зафиксировано несколько попаданий вражеских ударных БпЛА в прифронтовой Харьковской области.

Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Кроме того, 37 российских беспилотников локально потеряны в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ.

Отчет Воздушных сил Украины
Отчет Воздушных сил Украины / t.me/kpszsu

Воздушный удар по Украине 6-7 октября 2024

В ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога. Враг осуществил запуск Шахедов с севера.

Во время воздушной тревоги один из Шахедов ударил по частному дому. Это подтвердила Сумская администрация. В результате попадания загорелись несколько домов. Известно о том, что пострадали минимум 4 человека.

Утром в понедельник в КГВА сообщили, что Киев отбил четвертую воздушную атаку с начала октября. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все враждебные БПЛА были сбиты.

Утром в понедельник, 7 октября, в Киеве прогремела серия взрывов. Город был атакован ракетами "Кинжал". В Киевской городской администрации призвали жителей города пройти в укрытие и заявили о работе ПВО.

ракета кинджал кинжал инфографика
Ракета "Кинжал" - основные характеристики / Инфографика: Главред

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