Ночью РФ атаковала Киев около 15 БПЛА: все дроны сбиты

Киев отбил четвертую воздушную атаку с начала октября.

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Силы ПВО Киева отбили атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. Все враждебные БПЛА были сбиты.

Как сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко, в столицу дроны заходили волнами и по разным направлениям.

Воздушная тревога в столице ночью объявлялась трижды и суммарно продолжалась более двух часов.

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Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все враждебные БПЛА были сбиты.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные обновляются и уточняются.

Ночная атака "Шахедов" - последние новости

В ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога. Враг осуществил запуск Шахедов с севера.

Во время воздушной тревоги один из Шахедов ударил по частному дому. Это подтвердила Сумская администрация. В результате попадания загорелись несколько домов. Известно о том, что пострадали минимум 4 человека.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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