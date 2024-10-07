Ночью РФ атаковала Киев около 15 БПЛА: все дроны сбиты

В ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. Все враждебные БПЛА были сбиты.
Как сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко, в столицу дроны заходили волнами и по разным направлениям.
Воздушная тревога в столице ночью объявлялась трижды и суммарно продолжалась более двух часов.
Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все враждебные БПЛА были сбиты.
Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные обновляются и уточняются.
Ночная атака "Шахедов" - последние новости
В ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога. Враг осуществил запуск Шахедов с севера.
Во время воздушной тревоги один из Шахедов ударил по частному дому. Это подтвердила Сумская администрация. В результате попадания загорелись несколько домов. Известно о том, что пострадали минимум 4 человека.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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