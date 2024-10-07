В Киеве прогремели взрывы: обломки ракеты упали в двух районах столицы

Оккупанты атаковали Украину "Кинжалами". Жителей города призвали оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

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РФ подняла в небо самолеты Миг-31К и запустила ракеты Кинжал / Коллаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

Утром в понедельник, 7 октября, в Киеве прогремела серия взрывов. По словам очевидцев, был слышен звук пролетающих ракет. В Киевской городской администрации призвали жителей города пройти в укрытие и заявили о работе ПВО.

В 08:28 в Воздушных силах Украины предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К и призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Также сообщалось о скоростной цели на Староконстантинов в Хмельницокй области и на Киевщину.

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"Кинжал на Староконстантинов", - говорилось в сообщении ВСУ ВСУ в 08:32.

В КГВА в 08:36 сообщили о пусках ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

"В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - написал глава администрации Сергей Попко.

Тем временем мониторинговые каналы пишут, что было запущено от двух до трех "Кинжалов" в направлении Староконстантинова и, вероятно, Киевщины.

"Первые звуки были от прохождения ракет мимо, последние - от работы сил ПВО. Ракетная опасность продолжается до отбоя", - отмечает monіtor.

Ракета "Кинжал" - основные характеристики / Инфографика: Главред

08:51 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города.

По данным КГВА, предварительно обошлось без жертв и разрушений. Информация уточняется.

08:58 Также зафиксировано падение обломков и в Голосеевском районе столицы. Также предварительно обошлось без жертв и разрушений. Информация уточняется.

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Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Ночная атака "Шахедов"

В ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога. Враг осуществил запуск Шахедов с севера.

Во время воздушной тревоги один из Шахедов ударил по частному дому. Это подтвердила Сумская администрация. В результате попадания загорелись несколько домов. Известно о том, что пострадали минимум 4 человека.

Утром в понедельник в КГВА сообщили, что Киев отбил четвертую воздушную атаку с начала октября.

Воздушная тревога в столице ночью объявлялась трижды и суммарно продолжалась более двух часов.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все враждебные БПЛА были сбиты.

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