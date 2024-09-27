Вся Украина "красная": РФ запустила ракеты Кинжал - прогремели первые взрывы

Российские оккупанты запустили ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.

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РФ запустила ракеты Кинжал / Колаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты подняли в воздух истребители МиГ-31К. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

РФ запустила ракеты Кинжал / фото: скриншот

Уже известно о пусках сверхзвуковых ракет "Кинжал". Отмечается, что они летели в сторону города Староконстантинова в Хмельницкой области.

В Воздушных силах сообщили, что враг осуществил запуск четырех ракет "Кинжал".

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РФ запустила ракеты Кинжал / фото: скриншот

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что РФ запустила на 4 ракеты, а две.

РФ запустила ракеты Кинжал / фото: скриншот

В 17:36 Воздушные силы дали отбой по угрозе со стороны российских самолетов МиГ-31К.

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Что известно о ракетах Кинжал / Инфографика: Главред

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, что 26 сентября Киев был под атакой дронов 5 часов. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате воздушной атаки ударных БпЛА в Печерском районе предварительно произошло возгорание. также произошла разгерметизация газовой трубы.

В ночь на 26 сентября оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БПЛА типа "Shahed" - мощные взрывы раздавались в 14 областях. В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины.

Стало известно, что часть украинцев осталась без света после атаки РФ. Взрывы гремели в Николаеве, Запорожье, Киеве, Ивано-Франковске. Местные власти рассказали о последствиях вражеских ударов. В основном целью оккупантов стала гражданская инфраструктура.

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