Вся Украина "красная": РФ запустила ракеты Кинжал - прогремели первые взрывы

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты подняли в воздух истребители МиГ-31К. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Уже известно о пусках сверхзвуковых ракет "Кинжал". Отмечается, что они летели в сторону города Староконстантинова в Хмельницкой области.
В Воздушных силах сообщили, что враг осуществил запуск четырех ракет "Кинжал".
Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что РФ запустила на 4 ракеты, а две.
В 17:36 Воздушные силы дали отбой по угрозе со стороны российских самолетов МиГ-31К.
Что известно о ракете "Кинжал"
Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.
Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.
Атака РФ по Украине - последние новости
Напомним, что 26 сентября Киев был под атакой дронов 5 часов. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате воздушной атаки ударных БпЛА в Печерском районе предварительно произошло возгорание. также произошла разгерметизация газовой трубы.
В ночь на 26 сентября оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БПЛА типа "Shahed" - мощные взрывы раздавались в 14 областях. В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины.
Стало известно, что часть украинцев осталась без света после атаки РФ. Взрывы гремели в Николаеве, Запорожье, Киеве, Ивано-Франковске. Местные власти рассказали о последствиях вражеских ударов. В основном целью оккупантов стала гражданская инфраструктура.
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