Горит дом, есть пострадавшие: россияне ударили тремя КАБами по Харькову

После "прилетов" над Харьковом поднялись столбы дыма.

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Россияне ударили КАБами по Харькову / Коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншот

В Харькове прогремели мощные взрывы. Над городом поднялся большой столб дыма. Известно, что в городе были зафиксированы "прилеты". Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

Россияне ударили КАБом по частному дому. Уже есть информация о трех пострадавших, у них осколочные ранения.

По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, "прилет" был по дому в Киевском районе Харькова. Всего было три удара КАБами по городу, два из которых ударили по лесному массиву.

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Он также уточнил, что в результате ударов были повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. В одном из домов горит крыша.

Синегубов также уточнил, что помощь предоставили 4 пострадавшим. Двое из них получили острую реакцию на стресс, еще две женщины - осколочные ранения. Одну пострадавшую женщину госпитализировали.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Массированный обстрел Харькова 24 сентября - все новости

Во вторник, 24 сентября, Россия нанесла авиационные удары по Харькову, под огнем оказались жилые кварталы, зафиксировано прямое попадание по одной из двух многоэтажек. В результате удара по многоэтажке в Киевском районе города, "сложились" квартиры с восьмого по третий этажи. В разрушенном подъезде проживали 82 человека.

По состоянию на 18:00 того же дня количество пострадавших увеличилось до 31. Под завалами может быть по меньшей мере один человек. Самая молодая пострадавшая - девушка 17 лет, самой старшей - 87 лет. Известно, что четыре человека находились в тяжелом состоянии.

Сообщается, что россияне использовали ФАБ-500 во время удара по Харькову во вторник. Обломки именно этой бомбы правоохранительными органами обнаружены на месте одного из вражеских попаданий.

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