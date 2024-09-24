"Сложились" квартиры с 8 по 3 этажи: весь Харьков под массированным ударом

Уже известно о многих погибших и раненых в результате ударов по Харькову.

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РФ атаковала Харьков КАБами / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Российские оккупанты атаковали Харьков КАБами. Мощные взрывы прогремели во многих районах города. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

Один из прилетов был зафиксирован в Киевском районе города. По предварительным данным, российская ракета попала в землю на открытой территории, там поднялся пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал КАБами четыре района Харькова, прилет был зафиксирован и в одном из самых населенных районов города.

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"Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города. Будьте осторожны - в воздухе еще есть КАБы", - добавил Терехов.

Мэр города заявил, что российские оккупанты ударили КАБами по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

По данным СМИ, есть информация о погибших. Это подтвердил и Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, заявил, что уже известно о по меньшей мере 15 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Под завалами есть люди. По его данным, прямое попадание было в одну многоэтажку.

Игорь Терехов отметил, что в результате удара по многоэтажке в Киевском районе города, "сложились" квартиры с восьмого по третий этажи.

Синегубов добавил, что количество погибших увеличилось до трех.

Смотрите видео с места удара по многоэтажке в Харькове:

РФ атаковала Харьков КАБами / фото: скриншот

Только в Киевском районе количество пострадавших возросло до 13. Известно, что дом, который россияне атаковали КАБом, уже был обстрелян в начале войны.

"Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом", - написал Терехов.

По состоянию на 16:45 количество пострадавших увеличилось до 22.

Что такое КАБ? / Инфографика: Главред

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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