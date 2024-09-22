Есть первые "прилеты": РФ атаковала Украину ракетами

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

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РФ атаковала Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Во многих областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сначала россияне подняли в воздух авиацию и осуществили пуски КАБов для ударов по Сумской области.

РФ атаковала Украину ракетами / фото: скриншот

Впоследствии стало известно, что РФ атаковала Украину ракетами. Мэр Конотопа в Сумской области Артем Семенихин отметил, что россияне осуществили пуск ракет Х-59. В городе был "прилет".

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РФ атаковала Украину ракетами / фото: скриншот

Впоследствии он уточнил, что пострадавших и погибших нет. Однако это лишь предварительная информация.

После этого стало известно о повторных пусках. Российская ракета летела через Сумскую область в сторону Черниговской. Жителей Чернигова предупреждали об опасности и просили пройти в укрытие.

РФ атаковала Украину ракетами / фото: скриншот

Что известно о ракете Х-59? Х-59 - советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия. Предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов, прикрытых ПВО, которые визуально обнаруживаются оператором в любое время днем в простых метеоусловиях, а также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения, пишет Википедия.

Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 21 сентября российские оккупанты атаковали Харьков с применением ФАБов, попав в многоэтажку в Шевченковском районе. По информации руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова, количество пострадавших в результате атаки РФ увеличилось до 21 человека.

Накануне зимы Россия готовится нанести удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины, в частности распределительных устройствах АЭС и подстанциях. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, ссылаясь на данные украинской разведки.

Также, в ночь на 21 сентября, российские оккупанты запустили по Украине 25 воздушных средств - 9 ракет и 16 беспилотников, обстреляв ракетами Днепропетровскую область, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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