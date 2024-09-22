Угроза наступления на Днепр: может ли РФ прорвать оборону – эксперт

Агиль Рустамзаде утверждает, что российская группировка из 100-200 тысяч оккупантов могла бы поставить под угрозу оборону Днепра и области.

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Есть ли угроза наступления на Днепр / Коллаж: Главред, фото: Агиль Рустамзаде, 43 отдельная механизированная бригада, Днепропетровская ОВА

Наступление россиян на Покровском направлении ставило под угрозу Днепр и всю Днепропетровскую область. В случае захвата Покровска РФ могла бы ужесточить обстрелы. Однако угрозы наступления на Днепр пока нет. Об этом во время чата на Главреде заявил азербайджанский военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде.

Пробить украинскую оборону и пойти на Днепр могла бы российская группировка, численностью 100-200 тысяч оккупантов. Пока такой группировки нет.

"Мы не видим группировки российских войск, которая смогла бы большим бронированным кулаком пробить оборону и подойти к Днепру … Возможности и опции подойти к Днепру у российской армии я не видел месяц назад, не вижу ее сейчас, не появится она у России и через две недели", - говорит Рустамзаде. видео дня

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Угроза наступления на Днепр - последние новости

Майор ВСУ Алексей Гетьман заявлял о том, что оккупация Покровска развязывает руки Путину. Следующей целью врага мог стать Днепр. Эксперт отмечает, что Россия может планировать что угодно, но ее планы и ее возможности могут не совпадать.

Также Гетьман дал неутешительный прогноз из-за наступления оккупантов на Покровском направлении. Ситуация в Днепре может стать более сложной в случае захвата Покровска, говорит эксперт. Он убежден, что Днепр может превратиться в Харьков, который российские оккупанты ежедневно уничтожают ракетами, бомбами и дронами.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан дал прогноз наступления РФ на Днепр и Запорожье. Он убежден, что даже при худшем развитии событий российская армия не будет двигаться в сторону Днепра или Запорожья. Основная задача оккупантов РФ — дойти до границы Донецкой и Луганской областей.

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