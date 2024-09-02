Днепр в опасности: майор ВСУ дал неутешительный прогноз из-за наступления оккупантов

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Покровском направлении. Если они смогут захватить Покровск, то тогда ситуация станет более сложной и опасной в Днепре. Об этом в интервью Главреду рассказал майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
Он убежден, что Днепр может превратиться в Харьков, который российские оккупанты ежедневно уничтожают ракетами, бомбами и дронами.
"Безусловно. Если россияне подойдут на расстояние, с которого до Днепра будут доставать их КАБы или дальнобойная артиллерия, конечно, они будут наносить удары. Это очевидно", - сказал Гетьман.видео дня
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский созвал на совещание военных. На совещаниях подробно обсудили по каждому направлению на фронте, однако больше всего внимания - Покровск и Торецк.
Напомним, ранее сообщалось о том, как может развиваться наступление РФ на Покровск. В неудобном и опасном положении могут оказаться подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны.
Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.
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