У России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ Гетьман

Войска РФ выдыхаются под Покровском, их наступательный ресурс иссякнет к концу сентября, но они могут попытаться взять город, считает Алексей Гетьман.

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Войска РФ под Покровском выдыхаются, но Путин может дать приказ взять город любой ценой – Гетьман / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фейсбук Алексея Гетьмана

Наиболее интенсивные бои уже долгое время идут на Покровском направлении. Как отмечал главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сирский, там "враг бросает в бой всё, что может двигаться, и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск". Из Покровска продолжается эвакуация, уже в ближайшие дни там прекращают работу банковские учреждения. В экспертой среде и СМИ звучит всё больше тревожных прогнозов о том, что будет происходить в Покровске и на Покровском направлении в ближайшие недели.

Военный эксперт, майор Вооружённых сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал Главреду, насколько критична ситуация на Покровском направлении, на какие операции российские войска, накопленные там, ещё способны, насколько велика угроза окружения и оккупации Покровска, почему этот город может стать для врага вторым Бахмутом, а также когда иссякнет российский наступательный ресурс, и когда Россия будет готова к новому наступлению.

Как вы оцениваете ситуацию на Покровском направлении? Ведь сейчас часто звучат достаточно апокалиптические прогнозы относительно дальнейших событий на этом направлении. Насколько, по вашему мнению, велика угроза, что россиянам удастся оккупировать Покровск?

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Для того, чтобы россияне могли оккупировать Покровск, им нужно вести бои уже в самом городе, а уличные бои могут длиться месяцами. Враг это прекрасно знает, ведь помнит, какой была для него цена захвата Бахмута или Авдеевки, насколько трудно было взять эти населенные пункты.

Во-первых, теми силами и средствами, которые сейчас есть у россиян на Покровском направлении, они не смогут захватить Покровск. Они могут разве что подойти вплотную к городу или попытаться его окружить.

Во-вторых, уже известно о том, что мы будем подтягивать резервы на это направление, усиливая нашу группировку.

В-третьих, по информации военно-гражданских администраций, в пригороде Покровска и Мирнограда возведены мощные фортификации, способные как минимум приостановить российское наступление.

Кроме того, наступательный потенциал врага исчерпывается. Ведь армии готовятся к наступлению, не сидя в курилке и морально настраиваясь, а собирая ударный кулак, который используется для наступательных действий. Но рано или поздно сила этого "кулака" исчерпывается. Обычными подкреплениями, когда добавляется немножечко людей и немножечко техники, ситуацию не исправишь. Если бы это так просто было сделать, российская армия не готовилась бы почти полгода к весенне-летним наступательным действиям, которые продолжаются сейчас.

Сейчас есть признаки того, что российские войска на Покровском направлении выдыхаются, что исчерпывается их потенциал. Об этом свидетельствует и уменьшение количества людей, которые там ведут боевые действия, и уменьшение количества штурмов. А самое главное – россияне начинают поворачивать войска в сторону Селидово с Покровского направления, то есть они считают, что там существенного продвижения они не смогут достичь.

Кроме того, противник уменьшает активные штурмовые действия на линии фронта, потому что у него заканчивается ресурс. По оценкам и нашей разведки, и наших зарубежных друзей, российский ресурс для нынешнего наступления должен иссякнуть до конца сентября. Ни одна армия мира не может вести наступление длительное время, и, как правило, наступательные действия длятся четыре месяца. А дальше нужно останавливаться и готовить новое наступление, наступать полгода-год непрерывно невозможно.

То есть потеря нами Покровска маловероятна?

Нет, мы не можем это утверждать на 100%. Россияне могут пойти на "дембельский аккорд": силами, оставшимися у них на Покровском направлении, попытаться окружить Покровск, в частности, выйти на трассу Покровск – Константиновка, чтобы сократить наши логистические возможности.

Поэтому есть некоторая вероятность, что враг попытается окружить и захватить город.

Но если россияне пойдут на это, они будут руководствоваться точно не военной целесообразностью, потому что такой рывок будет означать бессмысленную потерю ими большого количества живой силы и техники, а политической – вполне возможен приказ Путина любой ценой, не считаясь с потерями, взять Покровск.

Ещё раз подчёркиваю, что российские войска действительно могут подойти вплотную к Покровску, но там они упрутся в наши фортификации. Да и сам Покровск – это крепость. В городе бои будут идти на трёх уровнях: на асфальте, на этажах (втором-пятом) и под землёй (во всех подземных коммуникациях). Поэтому город захватить крайне трудно, тем более такой большой, как Покровск.

Если вдруг российским войскам удастся взять Покровск, они остановятся на этом рубеже или будут пытаться продвигаться дальше? Какими могут быть следующие цели врага на этом направлении? Говорят, что следующей целью станет Днепр – так ли это?

Россия может планировать что угодно. Но её планы и её возможности могут не совпадать.

Вспомните, Бахмут. Когда россияне захватили Бахмут, много говорилось о том, что этот город – дверь для дальнейших наступлений россиян: мол, оттуда они пойдут на север к Купянско-Лиманскому направлению и на юг к Угледарскому направлению, окружат две наших крупных группировки и победят в войне. Но на Бахмуте они и остановились.

Так же будет и с Покровском, если вдруг врагу удастся его захватить. Это обусловлено тем, о чём мы говорили выше – у россиян закончится ресурс для наступления. Но не ресурс вообще, а ресурс именно для этой наступательной операции.

Поэтому сразу после того, как, не дай Бог, россиянам удастся окружить Покровск, они не будут способны проводить существенные наступательные действия. Для этого им нужно будет подготовиться, а длиться такая подготовка будет не менее нескольких месяцев. Поэтому россияне будут способны осуществлять новое наступление и более-менее серьёзные штурмовые действия только зимой.

А относительно того, куда из Покровска открываются пути... Тем, кто говорит о "дороге на Днепр" после Покровска, я могу посоветовать одно – оставить свои мысли при себе и не смешить военных. Никаких дверей там нет и ничего там перед россиянами не откроется.

До Покровска, в частности, там, где сейчас ведутся боевые действия, нет мощных фортификационных сооружений – были только локальные, то есть такие, которые любая воинская часть строит при обороне. Проще говоря, солдаты копали себе окопы. Есть даже такая грустная шутка, что пехота 10% воюет, 90% копает. Но даже при таких условиях, как отмечал Сырский, российские войска продвигались очень медленно – со скоростью 1 км за 3-4 дня. И это при том, что сейчас мы ведём боевые действия в поле против безумного количества российских оккупантов в 10 км на востоке от Покровска. Далее – город-крепость и значительно более мощные фортификационные сооружения.

Так какие ворота, какие двери откроются перед противником? Что это за бред?

Может ли Днепр в случае захвата Покровска постигнуть судьба, например, Харькова, который постоянно находится под обстрелами врага КАБами и артиллерией?

Безусловно. Если россияне подойдут на расстояние, с которого до Днепра будут доставать их КАБы или дальнобойная артиллерия, конечно, они будут наносить удары. Это очевидно.

Чем для России так важен Покровск, что, когда началась Курская операция, она не стала забирать свои войска, в частности, с Покровского направления, чтобы остановить продвижение ВСУ на Курщине? И, вообще, насколько корректно связывать операцию в Курской области и сложную ситуацию на Покровском направлении? Даже западные издания, например, Forbes, пишут, что "украинский отвлекающий манёвр в Курской области провалился".

Это российское ИПСО. Именно россияне говорят о том, что целью Курской операции ВСУ было заставить их забрать войска с Покровского направления.

Линия российско-украинского фронта сегодня составляет около тысячи километров, Покровское направление – это лишь 5%. И на Покровском направлении россияне держат не более 50 тысяч военнослужащих, при этом на других участках линии фронта, где не идут столь интенсивные бои, у россиян более половины миллиона военнослужащих. Очевидным был ответ на вопрос о том, где Россия будет снимать войска для переброски на Курщину – с того направления, где у её армии есть определённый успех и где она держит 50 тысяч человек, или с мест, где идут локальные бои и где полмиллиона штыков.

Россиянам просто важно умалить значение нашей Курской операции. С какого высокого дуба надо было упасть, чтобы прийти к мысли, что целью операции ВСУ на Курщине было оттягивание российских войск именно от Покровска!

Поэтому никакой такой "манёвр", как пишут некоторые СМИ, не планировался и не осуществлялся. Генерал Сырский говорил, что задачей операции было заставить россиян снять определённое количество войск с горячих участков фронта (они, кстати, это и сделали), но он ни слова не говорил о Покровске.

Кто такой Алексей Гетьман Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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