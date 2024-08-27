Ситуация сложная: россияне захватили еще один населенных пункт - DeepState

Российские оккупанты захватили поселок Птичье на Покровском направлении.

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Россияне захватили Птичье на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, DeepState

Российские оккупанты продвигаются на Покровском направлении. Они захватили еще один населенный пункт. Об этом сообщает DeepState.

Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

"То, что произошло с Новогродовкой и то, что произойдет с Селидовым должно стать объектом внимания не только общества, но и соответствующих органов. Опыт и отсутствие наказания за Очеретино породило новую трагедию, свидетелями которой становится каждый из нас", - говорится в сообщении. видео дня

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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