Ситуация сложная: россияне захватили еще один населенных пункт - DeepState

Российские оккупанты продвигаются на Покровском направлении. Они захватили еще один населенный пункт. Об этом сообщает DeepState.
Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.
"То, что произошло с Новогродовкой и то, что произойдет с Селидовым должно стать объектом внимания не только общества, но и соответствующих органов. Опыт и отсутствие наказания за Очеретино породило новую трагедию, свидетелями которой становится каждый из нас", - говорится в сообщении.видео дня
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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