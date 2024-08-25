УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне прорвались под Торецком и Покровском: в ISW назвали критические участки фронта

Юлия Закрепа
25 августа 2024, 08:56
232
Аналитики сообщили, что путинские войска подошли к Новогродовскому горсовету в центре города и якобы захватили его.
Россияне прорвались под Торецком и Покровском: в ISW назвали критические участки фронта
Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: deepstatemap

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины во время контратакующих действий, скорее всего, имели успех на линии Сватово - Кременная. Сейчас на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Торецка и Покровска.

По данным экспертов в отчете ISW отметили, войска РФ недавно продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что оккупанты продвинулись к восточным окраинам этого города.

Российские захватчики осуществляли наступательные действия под Торецком, возле Дилиевки, в районе Нелиповки и Нью-Йорка 23 и 24 августа.

видео дня

Кроме того, войска РФ недавно продвинулись вблизи Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, показывают, что захватчики продвинулись к восточной Карловке и к северо-востоку от Николаевки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 24 августа, показывают, что войска РФ продвинулись на юго-восточной окраине Новогродовки.

24 августа российские "военкоры" заявили, что путинские войска подошли к Новогродовскому горсовету в центре города и якобы захватили его.

23 и 24 августа российские захватчики продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Зеленого Поля и Гродовки, а также в районе Калинового, Крутого Яра, Новогродовки, Птичьего, Николаевки, Михайловки и Карловки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ пошли вперед на Луганщине и захватили позиции оккупантов. Силы обороны Украины достигли успеха в Луганской области в районе населенного пункта Нововодяное. Кроме того, также указано, что армия страны-оккупанта РФ продвинулась возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем.

В ВСУ анонсировали "хорошие новости" из Харьковской области. Российские оккупанты проводят атакующие действия в направлениях Волчанска и Липцов, рассказали в оперативно-тактической группировке "Харьков". Россияне активны на Волчанском направлении и возле населенного пункта Липцы, но хорошие новости скоро будут.

В ВСУ сообщили, что бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения на Курщине. Защитники Украины имели успех восточнее Суджи на Курщине в стране-агрессоре России. Аналитики проекта DeepState в ночь на 24 августа, что российские оккупанты продвинулись в Донецкой области.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ линия фронта Покровск новости Украины
Реклама

Главное за день

Атака РФ по Украине: какие области находились под ударом - детали работы ПВО

Атака РФ по Украине: какие области находились под ударом - детали работы ПВО

09:31 Украина
Россияне прорвались под Торецком и Покровском: в ISW назвали критические участки фронта

Россияне прорвались под Торецком и Покровском: в ISW назвали критические участки фронта

08:56 Украина
Враг мощно ударил по Харькову и Чугуеву: количество пострадавших возросло

Враг мощно ударил по Харькову и Чугуеву: количество пострадавших возросло

07:46 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как очистить память Вайбера: удивительно простой и гениальный способ 48157

Как очистить память Вайбера: удивительно простой и гениальный способ

Украину атаковала новая волна жары: когда придет похолодание 12461

Украину атаковала новая волна жары: когда придет похолодание

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 8 секунд найти муравья 8230

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 8 секунд найти муравья

Путин удумал уловку по Курской области: в США раскрыли детали 3156

Путин удумал "уловку" по Курской области: в США раскрыли детали

Последние новости

09:31

Атака РФ по Украине: какие области находились под ударом - детали работы ПВО

08:56

Россияне прорвались под Торецком и Покровском: в ISW назвали критические участки фронта

08:54

Удары ракетами по РФ: Украина имеет план привлечения Москвы к переговорам - СМИ

07:46

Враг мощно ударил по Харькову и Чугуеву: количество пострадавших возросло

06:26

К каким непоправимым последствиям приведет мобилизация в РФ:мнение

В верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – ЭйдманВ верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – Эйдман
05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти рыцаря

04:46

Гороскоп на завтра 26 августа: Овнам - шанс всей жизни, Водолеям - трудное решение

03:30

Загадка для настоящих гениев: за 10 секунд надо угадать, в каком стакане больше воды

01:30

Дроны взрывают военные аэродромы РФ за линией фронта: названа главная цель ВСУ

Реклама
24 августа, суббота
23:59

Путинистка Королева раскошелилась, чтобы невестка-стриптизерша не позорила семью

23:56

"Нет ни сил, ни времени, ни желания": в 3 ОШБр раскрыли ситуацию на Харьковщине

23:49

Украинские военные весь плен прятали украинский флаг: невероятная историяФотоВидео

22:54

ВСУ "поздравили" оккупантов с Днем Независимости на Кинбурнской косе: видео удараВидео

22:18

Свист ракеты и мощный взрыв: РФ ударила по городу Сумы, есть раненые

21:50

Украина разрабатывает новые мощные ракеты: что известно о гибридном оружии "Паляница"ФотоВидео

21:15

Самое главное, чему научила Путина абсолютная властьмнение

20:33

РФ нужно 50 тысяч военных, чтобы отбить Курщину: их "и близко нет" - NYT

20:29

Сохраните красоту и молодость: что нужно положить в воду для умывания - приметы

19:29

Украину атаковала новая волна жары: когда придет похолодание

19:23

Путешествие лучше отложить: астролог назвал самые опасные даты сентябряВидео

Реклама
18:42

Зима будет сложнее, чем предыдущая: в Минэнерго спрогнозировали, что будет со светом

18:39

Россия пробует наращивать возможности под Харьковом без резервов: что происходит

18:13

Ротару поздравила украинцев с Днём независимости

17:50

"Это превентивный удар": Зеленский - о страшных планах РФ, сорванных наступлением на КурскВидео

17:44

Если партнеры "посыплются", армия будет готова: Зеленский высказался о конце войны

17:43

Киркоров установил новые импланты и выглядит посмешищем

17:21

"Мам, только не плачь": первые эмоциональные звонки военных после возвращения из пленаФотоВидео

17:20

Дуда и Зеленский обменялись жесткими шутками о россиянах посреди выступленияВидео

17:05

У Зеленского сделали прогноз о распаде России и назвали сценарий

17:02

Надо быть "Шерлоком Холмсом", чтобы найти спрятанное слово: загадка на внимательность

16:43

"Паляница" уже била по врагу: СМИ раскрыли детали о новой украинской ракете-дроне

15:58

Помощь и расширение операции ВСУ в Курской области: СМИ узнали о планах США

15:47

В чем разница между психологом и психотерапевтом: как не ошибиться, выбирая специалистаВидео

15:40

Скандального Дмитрука заметили в Молдове - источники

15:30

Мощное фаер-шоу: ГУРовцы 24 августа влупили по важному объекту на территории РФ

15:02

Плакали, обнимались и пели: появились трогательные видео с возвращением военных из пленаФотоВидео

14:59

Как очистить память Вайбера: удивительно простой и гениальный способВидео

14:37

Кремль и Марченко: как выглядит коллекция часов предателя Медведчука

14:15

Часть областей накроет жара +36 градусов: где температура резко возрастет

14:15

В ГУР сделали заявление о планах по Крыму и Крымскому мосту

Реклама
14:08

Украина и Россия провели масштабный обмен пленными: все деталиФотоВидео

13:04

Есть ли вирус на телефоне: ТОП главных секретов, как не угробить смартфонВидео

13:01

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 8 секунд найти муравья

12:52

В ВСУ анонсировали "хорошие новости" из Харьковской области

12:42

Украина впервые применила против России ракету-дрон "Паляница"

12:20

Рейтинг Путина рекордно упал за все годы полномасштабного вторжения

12:08

"Больной дед не будет диктовать красные линии": заявление Зеленского в День независимости

12:03

Джастин Бибер впервые стал отцом и рассекретил имя ребенка

11:49

Украина способна изменить ход войны: на Западе оценили операцию в Курской области

11:40

"Бан" на церковь ФСБ: Зеленский подписал ключевой закон, какое наказание для УПЦ МП

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять