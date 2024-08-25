Россияне прорвались под Торецком и Покровском: в ISW назвали критические участки фронта

Аналитики сообщили, что путинские войска подошли к Новогродовскому горсовету в центре города и якобы захватили его.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: deepstatemap

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины во время контратакующих действий, скорее всего, имели успех на линии Сватово - Кременная. Сейчас на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Торецка и Покровска.

По данным экспертов в отчете ISW отметили, войска РФ недавно продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что оккупанты продвинулись к восточным окраинам этого города.

Российские захватчики осуществляли наступательные действия под Торецком, возле Дилиевки, в районе Нелиповки и Нью-Йорка 23 и 24 августа.

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Кроме того, войска РФ недавно продвинулись вблизи Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, показывают, что захватчики продвинулись к восточной Карловке и к северо-востоку от Николаевки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 24 августа, показывают, что войска РФ продвинулись на юго-восточной окраине Новогродовки.

24 августа российские "военкоры" заявили, что путинские войска подошли к Новогродовскому горсовету в центре города и якобы захватили его.

23 и 24 августа российские захватчики продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Зеленого Поля и Гродовки, а также в районе Калинового, Крутого Яра, Новогродовки, Птичьего, Николаевки, Михайловки и Карловки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ пошли вперед на Луганщине и захватили позиции оккупантов. Силы обороны Украины достигли успеха в Луганской области в районе населенного пункта Нововодяное. Кроме того, также указано, что армия страны-оккупанта РФ продвинулась возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем.

В ВСУ анонсировали "хорошие новости" из Харьковской области. Российские оккупанты проводят атакующие действия в направлениях Волчанска и Липцов, рассказали в оперативно-тактической группировке "Харьков". Россияне активны на Волчанском направлении и возле населенного пункта Липцы, но хорошие новости скоро будут.

В ВСУ сообщили, что бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения на Курщине. Защитники Украины имели успех восточнее Суджи на Курщине в стране-агрессоре России. Аналитики проекта DeepState в ночь на 24 августа, что российские оккупанты продвинулись в Донецкой области.

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