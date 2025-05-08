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Тихие "убийцы" роз: как отличить дикие побеги от базальных и спасти куст

Руслана Заклинская
8 мая 2025, 17:19
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Одна из важнейших задач в мае - вовремя обнаружить и удалить нежелательные побеги, которые прорастают из основания куста.
Тихие 'убийцы' роз: как отличить дикие побеги от базальных и спасти куст
Как различить "хорошие" и "плохие" побеги у роз / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Когда появляются дикие побеги у роз
  • Как правильно удалять дикие побеги
  • Какая разница между дикими и базальными побегами

В мае на розах могут появляться так называемые "дикие побеги" - это незаметные, но чрезвычайно энергичные отростки, которые растут ниже уровня прививки. Они часто остаются незамеченными, но способны нанести серьезный вред.

Дикие побеги отбирают питательные вещества у главного растения, что может существенно притормозить развитие розы и даже привести к отсутствию цветов. Главред узнал, какую задачу нужно выполнить с ними в мае.

Садовница и автор блога Rachel the Gardener Рэйчел объяснила, что причина появления таких побегов кроется в самой природе садовых роз. Большинство из них - это привитые растения, где верхняя часть отвечает за хорошее цветение, а нижняя (подвой) обеспечивает выносливость и морозостойкость. Именно из этого подвоя и прорастают нежелательные побеги, пишет Daily Express. Если их не устранить, они начнут доминировать, вытесняя сортовую часть и превращая роскошный куст в неконтролируемое, мало декоративное растение.

Как правильно удалить дикие ростки роз

Самое важное, что нужно знать об удалении диких ростков, это то, что просто срезать их недостаточно, поскольку вы оставляете почку, а она, вероятно, вырастет снова. Вместо этого прищипните росток у основания растения. Это повредит почку и значительно усложнит ее отрастание.

Если же побеги деревянистые и их трудно просто отломить, осторожно удалите почву вокруг розы и проследите путь побега к основанию корня. Затем с помощью острого и чистого секатора срежьте ростки.

Обязательно следите за новыми побегами, поскольку они часто отрастают, особенно в конце весны или в начале лета. Длинные солнечные дни и теплая почва являются идеальными условиями для формирования новых почек на подвое.

Виды роз
Виды роз / Инфографика: Главред

Базальные побеги

В видео на YouTube-канале "Розовый Сад" рассказали об особенностях базальных побегов роз. Автор объяснила, что базальные побеги - это боковые отростки, которые вырастают из места прививки розы. Сначала они имеют характерный бордовый цвет, который впоследствии меняется на зеленый.

Смотрите видео о базальных побегах:

Появление таких побегов является положительным признаком, свидетельствующим о комфортных условиях для роста розы в почве. В видео также отметили, что не стоит подкармливать розы в первый год после посадки, чтобы не нанести им вреда. Подкормку рекомендуется начинать со второго года.

Отностельно ухода, автор советует подсыпать золу под куст розы по кругу и обеспечить достаточный полив.

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Что известно о YouTube-канале "Розовый Сад"?

Канал "Трояндовий Сад" - это украиноязычный канал, посвященный выращиванию роз. Его создала Наталья, которая живет вблизи Львова. По образованию Наталья - специалист в IT, но во время длительного декрета ее хобби - розы - переросло в настоящую страсть. На ее участке уже более ста сортов этих прекрасных цветов. На своем канале Наталья делится собственным опытом, знаниями, мыслями, а также полезной информацией, которую она узнала от других опытных розоводов и садоводов. На канале насчитывается 12,9 тыс. подписчиков.

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