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Кусты утонут в цветах: как обрезать 4 вида роз, чтобы они цвели интенсивно

Руслана Заклинская
25 апреля 2025, 19:34
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Апрель - идеальное время для весеннего ухода за садом, в частности для обрезки роз.
Кусты утонут в цветах: как обрезать 4 вида роз, чтобы они цвели интенсивно
Как правильно обрезать розы в апреле / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда лучше обрезать розы
  • Как правильно обрезать кусты роз
  • Как ухаживать за розами после обрезки

Апрель - идеальное время, чтобы позаботиться о своих розах, ведь именно весенняя обрезка помогает растениям не только сохранить здоровье, но и обильно цвести в течение всего сезона. Однако обрезать розы нужно правильно, учитывая их разновидность, иначе можно навредить кусту.

Разные типы роз - от классических кустовых до плетистых - требуют разного подхода. Главред узнал, как именно ухаживать за каждым из четырех основных видов роз, чтобы стимулировать интенсивное цветение и обеспечить красивый вид сада из года в год.

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Согласно рекомендациям Королевского садоводческого общества (RHS) для Daily Express, основные цели обрезки - это сохранение здоровья растения и правильное формирование его кроны. Обрезка осуществляется путем удаления всех мертвых, больных или поврежденных побегов, а также путем прореживания центра растения для улучшения циркуляции воздуха, что, в свою очередь, снижает риск возникновения грибковых заболеваний.

Типы роз и когда их обрезать

Если ваша роза имеет длинные изогнутые стебли или очень высокая и нуждается в опоре, скорее всего, это плетистая или лиановидная роза. Если же есть только один толстый старый стебель, который идет к земле, будьте осторожны - его не следует обрезать сильно, поскольку он может не восстановиться. Лучше укоротить его на треть или половину. Для многостебельных роз рекомендуется удалять один или два самых старых стебля как можно ближе к основанию.

Если на следующий год растение даст много сильных побегов, это, вероятно, лиановидная роза. Если же цветение будет менее интенсивным и рост слабее, можно считать, что это плетистая роза.

Для кустовых розрекомендуется начать с удаления одного или двух стеблей, расположенных ближе к земле, или же младших побегов, которые растут низко. Остальные стебли следует укоротить на треть или половину их длины. Если на следующий год растение даст интенсивный рост и хорошо зацветет, вероятно, это флорибунда или чайно-гибридная роза. Если же цветение будет менее интенсивным, то, скорее всего, это кустовая роза.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Когда обрезать розы

Лучшее время для обрезки роз - это февраль или март, однако для некоторых сортов можно это делать и в апреле. Обрезка в апреле, когда растения только начинают просыпаться и выпускать новые побеги, все равно будет полезной для здоровья растения и его будущего цветения, как отмечают эксперты компании David Austin Roses.

Обрезая розы немного позже, чем обычно, вы помогаете им лучше развиваться в течение сезона, хотя цветение может произойти с некоторым опозданием.

После обрезки розы желательно подкормить универсальным удобрением или специальным удобрением для роз. Также не забывайте о мульчировании, которое способствует активному цветению растения.

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