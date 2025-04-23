Плоды будут крупными и мясистыми: чем подкормить сладкий перец

Вы узнаете:
- Какое удобрение любит болгарский перец
- Чем подкормить рассаду
Каждый огородник хочет получить шикарный урожай посаженной культуры, в том числе и сладкого перца. Чтобы овощ был крупным и мясистым, нужно правильно удобрить растение. Главред узнал, чем подкормить перец, чтобы был щедрый урожай.
Издание На пенсии пишет, что через несколько недель после высадки перца в открытый грунт нужно подкормить растение суперфосфатом и мочевиной.
Чтобы приготовить удобрение для перца, нужно растворить 2 ч. л. мочевины и суперфосфата в 10 л воды.
Также культуру можно подкормить птичьим пометом - его разбавляют водой в пропорции 1 к 20.
"Но помните, что органические удобрения следует вносить осторожно, чтобы не обжечь корни растения", - предупредили огородники.
В период цветения культуру рекомендуют удобрять смесью: на 10 литров воды берут 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г серного калия.
Также можно подкормить золой. Нужно смешать 2 стакана древесной золы в 10 л воды.
В период плодоношения подкармливают перец раствором аммиачной селитры с древесной золой. В 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры и 200 г древесной золы.
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