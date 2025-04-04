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Будут цвести все лето на зависть соседям: как правильно обрезать розы

Марина Фурман
4 апреля 2025, 16:41
82
Лучшее время для весенней обрезки роз - март-апрель, когда почки набухают, но еще не начинают расти.
розы
Как правильно обрезать розы весной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда и как обрезать цветы
  • Чем подкормить розы

Обрезка роз весной - обязательный и важный этап ухода за растениями, если хотите получить здоровое и пышное цветение. Главред выяснил, когда и как нужно обрезать розы.

Садоводы убеждены, что одна из главных задач, которую нужно выполнить в апреле - обрезать кусты роз до начала вегетации, которая обычно начинается в конце весны.

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Портал Express.co.uk передает, что важно дождаться последних сильных морозов перед тем, как начать ухаживать за розами, иначе вы можете навредить растениям. В то же время важно обрезать цветы до того, как появятся новые бутоны.

Во время обрезки растений рекомендуется оставлять два-три побега на более слабых ветвях, и от четырех до пяти на более густых ветвях розы. Также стоит убрать любую "мертвую" и почерневшую ветку с роз.

"Обрезка роз может стимулировать цветение и придать им более здоровый вид. Сначала удалите все мертвые или слабые стебли, которые выглядят коричневыми, чтобы предотвратить распространение любых болезней. Это также поможет вашему растению направить свои ресурсы на новый рост, вместо того, чтобы тратить энергию на сухие и поврежденные стебли", - объяснил специалист.

Эксперты также рекомендуют весной подкормить все обрезанные цветы универсальным удобрением или удобрением для роз, а также замульчировать садовым компостом или навозом.

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