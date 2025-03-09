Как защитить розы от черной пятнистости: садовод назвала 3 простых шага

Три простые задачи, которые нужно выполнить в марте, могут значительно уменьшить риск возникновения черной пятнистости.

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Как спасти розы от черной пятнистости / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео в YouTube

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Что провоцирует появление черной пятнистости на розах

Как обезопасить розы от черной пятнистости

С приходом весны и повышением температуры погода становится благоприятной для развития таких болезней, как черная пятнистость, которая может серьезно навредить розам. Это грибковое заболевание получило свое название из-за темных пятен, появляющихся на листьях растений после заражения.

Главред узнал, как предотвратить появление черной пятнистости на розах.

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Хотя черная пятнистость не убивает розы, она ослабляет растение, что приводит к плохому цветению. Розы могут давать только маленькие сморщенные цветы, а растения становятся более уязвимыми к другим стрессовым факторам, таким как вредители или засуха. Если не лечить болезнь, розы могут погибнуть из-за слабости, вызванной этой инфекцией.

Черная пятнистость развивается в теплых, влажных условиях, поэтому весной ее активность возрастает, когда дожди и повышенная влажность способствуют распространению болезни, пишет Daily Express. Как предупреждает садовод Луиза Финдли-Вилсон, черная пятнистость начинает активно распространяться весной, но ее можно предотвратить благодаря нескольким простым действиям.

Убирайте опавшие листья

Болезнь легко распространяется через влажные, гнилые листья, которые остались после зимы. Споры грибка могут зимовать на опавших листьях, и когда ветры разносят их, они заражают растения весной.

Очень важно не оставлять такие листья в компосте, поскольку они могут инфицировать весь сад. Если вы обрезаете розы, обязательно соберите все листья и должным образом утилизируйте их.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Мульчирование роз

Одним из важных шагов для защиты от черной пятнистости является правильное мульчирование. В марте рекомендуется положить толстый слой мульчи вокруг основания растений. Это не только обеспечивает розам дополнительные питательные вещества, но и помогает сохранять влагу, препятствуя накоплению дождя у основания растений. Мульча также уменьшает риск того, что вода будет брызгать на листья, способствуя развитию болезни.

Правильная подкормка

Здоровые розы легче борются с болезнями. Чтобы поощрить их к сильному росту и поддержать иммунитет, важно правильно их подкармливать. Подкормка является ключевым в борьбе с черными пятнами.

Лучшее время для подкормки - конец марта - начало апреля. Рекомендуется использовать натуральный тоник для роз, который смешивают с водой и дают растениям каждые две недели в течение вегетационного периода. Такие подкормки способствуют здоровому развитию роз и помогают им лучше справляться с болезнями.

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