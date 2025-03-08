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Приносят удачу и чистят воздух: названы самые неприхотливые комнатные цветы

Анна Ярославская
8 марта 2025, 15:20
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Помимо озеленения и декоративного эффекта, многие растения улучшают качество воздуха и являются лечебными.
Названы самые неприхотливые комнатные растения
Названы самые неприхотливые комнатные растения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие цветы самые простые в уходе
  • Какие растение приносят финансовую удачу
  • Что лучше всего подойдет для выращивания в офисе

Комнатные растения украшают любой интерьер, и даже если вы новичок в цветоводстве, но хотите озеленить свой дом или офис, есть множество вариантов цветов, которые можно выращивать, не потратив много времени и сил.

Ранее Главред писал, что в 2025 году некоторые комнатные растения смогут вдохновить на новые свершения. Детальнее читайте в материале: Талисманы удачи и гармонии: какие комнатные растения принесут удачу в 2025 году.

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали о самых неприхотливых комнатных растениях.

Какие домашние цветы не требуют особого ухода

Помимо озеленения и декоративного эффекта, многие растения улучшают качество воздуха и являются лечебными. А также люди верят, что они приносят удачу в делах.

Алоэ вера – это настоящая домашняя аптечка, которая должна быть в каждом доме.

"Это просто палочка-выручалочка. Алоэ – лечебное растение, уход за которым минимальный. Ему необходимо прямое солнечное освещение, редкий полив. Почва между поливами должна высохнуть полностью", - рассказали на канале.

Почву для алоэ нужно приготовить как смесь равных частей песка, торфа и чернозема. Также можно применять готовую почвенную смесь для суккулентов и кактусов.

Алоэ размножается прикорневыми побегами или семенами.

Неприхотливый аспарагус Шпрингера с воздушными длинными побегами даже в домашних условиях способен создать атмосферу тропических джунглей.

Это растение издавна считается символом смирения и чистоты. Побеги аспарагуса используется флористами для оформления цветов.

Растение требует минимального ухода. Ему нужно прямое солнечное освещение, полив умеренный, редкий. Может выдержать длительные периоды без полива за счет способности корней накапливать воду.

В качестве грунта подойдет готовая садовая смесь для домашних растений, размножение происходит делением корня и семенами.

Хлорофитум. Считается, что это растение побуждает людей путешествовать и изучать мир.

Кроме того х лорофитум - это настоящий зеленый кондиционер, при этом абсолютно неприхотлив.

Исследования показывают, что многие комнатные растения способны улучшать воздух в помещениях и даже поглощать токсичные вещества.

"И вы удивитесь, что это делают даже не сами растения, а те почвенные полезные бактерии, которые отвечают за обмен веществ и питания в горшке вашего питомца. Растения могут поддерживать ионный баланс в воздухе, когда наши телевизоры, мобильники и компьютеры сдвигают его постоянно в сторону, совсем не полезную для нашего здоровья и эмоционального состояния", - рассказала цветовод.

Хлорофитум любит хорошее освещение, выносит прямые лучи солнца, но не терпит затемнения. Способен выдерживать длительные периоды высыхания за счет своих утолщенных корней, которые могут накапливать воду.

Почва подойдет любая, главное - плодородная.

На обедненных почвах растение будет бледным и слабым, размножается укоренением дочерних розеток, образующихся на побегах в цветоносах или делении материнского куста ножом или ножницами.

Диффенбахия – пёстрое декоративное растение, которое не рекомендуется держать дома из-за токсичности для детей и животных. В то же время это незаменимое растение для офиса, так как оно улучшает качество воздуха в помещении, что способствует концентрации внимания и сосредоточенности человека, помогая ему справиться с любой задачей по работе.

Уход за растением не будет сложным даже для новичков. Любит умеренное освещение, умеренный полив, но не выносит пересыхание, сразу же желтеет и может погибнуть безвозвратно после длительного отсутствия влаги.

Размножается укоренением черенков. Почва – обычная садовая смесь.

Сциндапсус или Золотой Потос. Считается, что это растение приносит финансовое благополучие в дом. Золотые пёстрые листья потоса напоминают денежные знаки. Главное - хорошо ухаживать и не загубить растение. Если оно погибнет, уйдут и деньги.

Освещение любит рассеянное, полив умеренный, почва подойдёт любая, размножается стеблевыми или верхушечными черенками.

Каланхоэ. Это суккулент, который любит яркий солнечный цвет и не терпит переувлажнения.

Использовать для выращивания нужно почвенную смесь для кактусов и суккулентов.

Размножается делением куста, черенками и листьями.

Каланхоэ дегремона или лекарственный каланхоэ - одно из самых простых растений. Как и все суккуленты любят максимальное освещение и тепло. Почвенная смесь для кактусов будет идеальной.

Размножается почками, которые образуются по краю листа, стеблевыми или листовыми черенками.

Сок растения применяется в медицине как противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Активно изучается сейчас и противоопухолевое действие каланхоэ.

Сортовая герань – цветок амбициозных людей, стремящихся сделать карьеру. По красоте своих цветов и популярности он уступает лишь орхидеям.

Уход за геранью минимальный. В хороших условиях цвести может круглый год. Отлично растет в доме, летом - на улице. Любит максимальное освещение и хороший полив.

Для почвы подойдет любая садовая смесь. В медицине применяются листья и масло герани

Комнатный плющ Хедера - растение, известное своей декоративностью, применяется в качестве зелени для всех свадебных композиций - от букета невесты до украшения стола.

Абсолютно неприхотливо к освещению и может расти в любом углу. Хорошо переносит низкие температуры и даже заморозки.

Прекрасно растёт на улице, на балконе, размножается вегетативно, путём укоренения черенков.

Плющ хорошо очищает воздух от вредных веществ.

Фиалки. Это нежное растение, символ мира и покоя в доме. Люди верят, что цветы фиалок способны усмирять самые мятежные сердца.

Хорошо растет группами по несколько штук в одном горшке.

При такой групповой посадке никогда не загнивает.

Фиалки любят светлые подоконники без прямых лучей света влажную почву. Однако стоит избегать переувлажнения.

Почва для фиалок должна быть богата перлитом для хорошей воздушной аэрации.

Размножается листовыми черенками.

Смотрите видео - Какие домашние цветы не требуют особого ухода:

Ранее Главред писал, какие комнатные растения не любят соседство, а каким оно может прийтись по вкусу. Читайте материал: Цветочный микс в одном горшке: что можно посадить и как не загубить растения.

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Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

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