Цветочный микс в одном горшке: что можно посадить и как не загубить растения

Если не хватает места на подоконнике, то есть соблазн посадить в один вазон несколько растений. Можно ли так делать?

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Орхидея не уживется рядом с другими цветами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Каждый, у кого дома есть комнатные растения, хотя бы раз задавался вопросом, можно ли выращивать несколько разных цветов в одном горшке. Иногда желание обустроить цветочный микс в одном горшке продиктовано стремлением создать необычную композицию, но чаще всего это связано банальным отсутствием лишнего вазона или места на подоконнике.

Главред разобрался, какие комнатные растения не любят соседство, а каким оно может прийтись по вкусу.

Как говорят опытные цветоводы, выращивать несколько растений в одном горшке можно, но главное - знать некоторые правила.

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Во-первых, растения, которые решено посадить вместе, должны иметь схожие требования к субстрату, поливу, освещению, микроклимату. Например, влаголюбивый цветок будет требовать много воды, что не понравится суккуленту, который предпочитает очень умеренный полив.

Также должны совпадать период активного роста и стадии покоя, чтобы не получилось так, что одному растению нужно отдыхать, а другому пора вносить подкормку.

Второе важное условие комфортного совместного проживания в одном вазоне - это габариты растений. Прежде всего, растениям не должно быть тесно. Желательно, чтобы они не соприкасались.

Каждый цветок к вазоне должен иметь свою площадь с питательным субстратом, иначе более сильное растение вытянет из почвы питательные элементы, а слабый цветок может начать болеть и чахнуть.

Также важно учитывать скорость роста. Быстрорастущие цветы могут забрать все питательные вещества из грунта, таким образом оставив медленно растущее растение без необходимых для нормального развития элементов. В результате более слабый сосед скорее всего погибнет.

Совместимость комнатных растений в одном горшке

Суккуленты и кактусы отлично приживутся вместе. Они являются засухоустойчивыми и теплолюбивыми, поэтому прекрасно сочетаются друг с другом. Чаще всего совмещают: различные виды кактусов, алоэ, эхеверию, котиледон, толстянку, каланхоэ, гастерию, хавортию и другие суккуленты.

Декоративно-лиственные виды часто используют, когда нужно озеленить интерьер. Их пышная крона делает более ярким любое помещение. Прекрасно будут смотреться вместе хлорофитум и хомаломена, бегония и калатея, фиттония и гипоэстес, папоротники и хоста, кислица зеленого и фиолетового окраса.

Многие цветоводы селят хлорофитум и традесканцию в одном горшке.

Какие комнатные растения не любят соседство

Некоторые растения предпочитают одиночество и точно не уживутся с соседом.

В частности, тропическая красавица орхидея очень капризна по отношению к любым соседям. Растение может остро отреагировать даже если некоторые культуры будут стоять в одном вазоне рядом.

Какие же цветы нельзя ставить вместе с орхидеей? Это герань, азалия, спатифиллум, антуриум. Также из-за разницы в субстрате и режимах микроклимата желательно убрать орхидею подальше от фаленопсиса.

В целом, хорошим соседом для орхидеи будет только орхидея.

Ландыш не рекомендуется выращивать как комнатный цветок, так как он выделяет высокую концентрацию яда. Он опасен не только для рядом посаженных растений, но и для человека и животных.

Кактусы и суккуленты не смогут расти рядом с влаголюбивыми растениями. Из-за обильных поливов у суккулентов начнет загнивать корневая система, что приведет к гибели, а влаголюбивый цветок зачахнет без воды.

Что известно об орхидеях? Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.

Что можно посадить в один горшок с драценой

Драцена может ужиться в одном вазоне с камнеломкой, так как это растение также не любит обильных поливов. К тому же корневая система у камнеломки поверхностная - она не будет мешать драцене.

Недостатком такого соседства может стать тот факт, что камнеломка заполнит своими корнями приличное пространство верхнего слоя почвы, что может не понравится драцене.

Некоторые цветоводы сочетают драцену с плектрантусом, пеллионей, пеперомией, фиттонией, сциндаптусом.

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