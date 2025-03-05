Кусты роз будут гнуться от цветов: эксперты раскрыли секреты ухода весной

С наступлением весны важно правильно ухаживать за розами, чтобы они быстро восстановились после зимы и радовали пышным цветением.

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Как ухаживать за розами весной / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

Общие принципы ухода за розами весной

Как реанимировать розы после зимы

Чем подкормить розы после зимы

С приходом весны сад оживает, и королева цветов - роза - требует особого внимания. Весенний уход за розами является ключевым этапом для обеспечения их здоровья и пышного цветения в течение сезона.

Главред узнал, что делать с розами весной.

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Что нужно сделать с розами весной

Первоначально необходимо оценить состояние растений, очистить их от остатков снега и убрать укрытие. Это следует делать постепенно, чтобы избежать стресса для растений от резкой смены температур. После снятия укрытия рекомендуется провести санитарную обрезку, удалив сухие, поврежденные или подмороженные побеги.

Также стоит провести легкое рыхление почвы, чтобы обеспечить корневую систему кислородом. Кроме того, важно увлажнить землю, если зима была малоснежной.

Как реанимировать розы после зимы

Если розы ослабли после зимовки, необходимо принять меры для их реанимации. Прежде всего, удаляют поврежденные или подгнившие части побегов, пишут эксперты Agro-Market. Затем растения можно обработать слабым раствором марганцовки или медного купороса, чтобы предупредить развитие грибковых заболеваний. Если розы сильно подмерзли, следует обрезать их до здоровой древесины, а срезы обработать садовым варом. Для стимуляции роста следует использовать биостимуляторы, такие как "Эпин".

Когда нужно открывать и обрезать розы весной

Розы следует открывать постепенно, чтобы они не испытали температурного шока. Укрытие снимают в пасмурный день, когда среднесуточная температура стабилизируется на уровне +5...+7°C.

Обрезку роз проводят после полного раскрытия, когда видно состояние побегов, но когда почки еще не распустились. Это позволяет минимизировать риск повреждения молодых побегов. Удаляют сухие, подмерзшие и слабые ветви, а также те, что растут внутрь куста.

Весеннюю обрезку рекомендуется проводить в конце марта, когда установится стабильная плюсовая температура. Срез нужно делать косым, на 1-2 мм выше почки, используя острый инструмент.

Если после среза древесина имеет темный оттенок, следует провести повторную обрезку до здоровой ткани. После завершения процедуры стоит обработать куст раствором медного купороса, чтобы предотвратить развитие болезней.

Формирующую обрезку выполняют с учетом вида розы: чайно-гибридные обрезают коротко, а плетистые - только подправляют.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Чем подкормить розы весной после зимы

Весенняя подкормка роз имеет важное значение для их роста и цветения. Первую подкормку проводят после обрезки, используя азотные удобрения, например, мочевину или аммиачную селитру. Это помогает быстро нарастить зеленую массу.

Через две-три недели можно добавить комплексные удобрения с фосфором и калием, чтобы укрепить корневую систему. Полезным будет внесение органических удобрений, таких как перегной или настой коровяка, который улучшает структуру почвы.

Когда нужно начинать опрыскивать розы весной

Первую обработку роз от вредителей и болезней следует проводить сразу после снятия укрытия и санитарной обрезки. Внесение удобрений лучше осуществлять после дождя или предварительного полива.

Оптимальный вариант - опрыскать кусты медным или железным купоросом для профилактики грибковых заболеваний. Через 10-14 дней можно использовать системные фунгициды и инсектициды для защиты от вредителей, таких как тля или паутинный клещ. Регулярное опрыскивание поможет сохранить растения здоровыми и защитить их от возможных проблем в будущем сезоне.

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