Как сделать синие розы в домашних условиях: нужен лишь один "ингредиент"

Поменять цвет розы можно несколькими способами. Флорист рассказала о самом простом.

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Флорист рассказала, как сделать синюю розу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чем красят розы в синий цвет

Как покрасить розу

Необычные оттенки роз можно получить несколькими способами - через селекцию, внутреннее или внешнее окрашивание. Чем красят розы в синий цвет, рассказали Youtube-канале Classy Flowers.

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Как делается синяя роза

Поменять цвет розы можно путем простого окрашивания. Для этого вам понадобится:

белые розы;

аэрозольные краски - специальные аэрозоли, изготовленные для цветов, они не токсичны и не нарушают структуру лепестков.

теплая вода - для того чтобы немного открыть розы перед окрашиванием;

маска (рекомендуется) - для защиты при использовании аэрозоля, особенно если вы работаете в закрытом помещении.

К слову, можно использовать разные оттенки аэрозолей в зависимости от о того, какие цветы вы хотите получить - темно-синие или светло-голубые розы.

Итак, возьмите белые розы. Желательно, чтобы они были немножко приоткрыты. Это можно сделать заранее, поставив их в теплую воду на ночь.

"Можно просто руками аккуратненько самому открыть розы для того, чтобы спрей проник глубже и розы окрасились", - рассказала флорист.

Для окрашивания лучше брать белые розы / скриншот

Как покрасить розу баллончиком

Рекомендуется использовать маску для защиты при распылении, особенно если вы работаете в закрытом помещении. Лучше всего проводить окрашивание на свежем воздухе.

Сам процесс покраски очень прост. Распылите аэрозоль на розы, стараясь равномерно покрыть все лепестки.

Так выглядят розы после окрашивания / скриншот

Смотрите видео - Чем красят розы в синий цвет:

Ранее Главред писал, что орхидеи могут иметь различные оттенки - белый, розовый, фиолетовый и желтый, но голубой цвет является результатом искусственного окрашивания. Как сделать голубую орхидею за две минуты - флорист раскрыла секрет.

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Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

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