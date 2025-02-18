Как сделать синие розы в домашних условиях: нужен лишь один "ингредиент"

Вы узнаете:
- Чем красят розы в синий цвет
- Как покрасить розу
Необычные оттенки роз можно получить несколькими способами - через селекцию, внутреннее или внешнее окрашивание. Чем красят розы в синий цвет, рассказали Youtube-канале Classy Flowers.
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Как делается синяя роза
Поменять цвет розы можно путем простого окрашивания. Для этого вам понадобится:
- белые розы;
- аэрозольные краски - специальные аэрозоли, изготовленные для цветов, они не токсичны и не нарушают структуру лепестков.
- теплая вода - для того чтобы немного открыть розы перед окрашиванием;
- маска (рекомендуется) - для защиты при использовании аэрозоля, особенно если вы работаете в закрытом помещении.
К слову, можно использовать разные оттенки аэрозолей в зависимости от о того, какие цветы вы хотите получить - темно-синие или светло-голубые розы.
Итак, возьмите белые розы. Желательно, чтобы они были немножко приоткрыты. Это можно сделать заранее, поставив их в теплую воду на ночь.
"Можно просто руками аккуратненько самому открыть розы для того, чтобы спрей проник глубже и розы окрасились", - рассказала флорист.
Как покрасить розу баллончиком
Рекомендуется использовать маску для защиты при распылении, особенно если вы работаете в закрытом помещении. Лучше всего проводить окрашивание на свежем воздухе.
Сам процесс покраски очень прост. Распылите аэрозоль на розы, стараясь равномерно покрыть все лепестки.
Смотрите видео - Чем красят розы в синий цвет:
Ранее Главред писал, что орхидеи могут иметь различные оттенки - белый, розовый, фиолетовый и желтый, но голубой цвет является результатом искусственного окрашивания. Как сделать голубую орхидею за две минуты - флорист раскрыла секрет.
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Youtube-канал Classy Flowers
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Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.
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