Розы дадут пышный цвет весной: какие простые действия нужно выполнить до морозов

Чтобы цветы обильно зацвели в весенние месяцы, стоит выполнить некоторые подготовительные работы уже сейчас, пока не ударили минусовые температуры воздуха.

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Какие простые действия нужно выполнить до морозов с розами/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

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Как подготовить розы к зиме

Какие простые действия нужно выполнить, чтобы розы обильно цвели весной

Розы хорошо переносят зимнюю погоду. Они являются выносливыми и универсальными растениями, которые могут держаться при различных погодных условиях. Однако пренебрегать простыми правилами ухода за этими цветами не стоит, ведь некоторые простые действия могут подготовить розы к зиме и помочь им лучше пережить морозы, и цветы после такой подготовки потом, весной, порадуют своих владельцев пышным цветом.

Каждому владельцу таких цветов не лишним будет знать, как правильно обрезать розы на зиму и как готовить их к морозам. Также нужно знать основные правила, как правильно укрыть розы на зиму, чтобы минусовые температуры не навредили растениям.

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Есть несколько простых действий, которые стоит сделать до морозов, чтобы лучше защитить эти растения, пишет express.co.uk.

В частности, не стоит удобрять и подкармливать эти растения за несколько недель до первых заморозков.

Королевское садоводческое общество (RHS) рекомендовало убедиться, что розы получают достаточно солнечного света и следить, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной.

Вокруг основания растений можно нанести мульчу, чтобы изолировать корни и защитить их от мороза.

Что такое Королевское садоводческое общество? Королевское садоводческое общество (англ. Royal Horticultural Society (RHS)) – одна из ведущих садоводческих организаций в мире, его деятельность посвящена продвижению и развитию садоводства. Общество является организатором всемирно известных садовых выставок, таких как Выставка цветов в Челси, Выставка цветов во дворце Хэмптон-Корт, Выставка цветов в Таттон-парке и Cardiff Flower Show, где демонстрируются лучшие сады и растения. Также общество проводит обучение специалистов и садоводов-любителей. Королевское садоводческое общество занимается оценкой садовых растений, выращиваемых в открытом грунте и теплицах Великобритании, а также ежегодно присуждает премию AGM за лучшие виды и сорта растений, пишет Википедия.

GardeningKnowHow рекомендует уделить особое внимание некоторым сортам, таким как плетистые, чайные и гибридные розы. Рекомендуется укрывать их, когда это необходимо.

"Оберните трости мешковиной и наполните соломой или сухими листьями. Завершите, насыпав почву вокруг основания растения", - отмечают эксперты.

Розы, высаженные на особо ветреных или открытых участках, в октябре рекомендуется обрезать на треть размера.

По словам специалистов, уход за розами в течение зимы поможет им обильно цвести следующей весной.

Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Как подготовить розы к зиме/ Инфографика: Главред

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