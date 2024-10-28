Когда в Украине сильно похолодает: синоптик назвала точную дату

Довольно скоро температура воздуха в Украине начнет существенно опускаться.

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Погода в Украине - стало известно, когда в Украине сильно похолодает/ УНИАН

Что вы узнаете:

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Когда в Украину придет сильное похолодание

В каких областях будут дожди

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой как для октября, однако довольно скоро погодные условия изменятся и придет похолодание.

Температура воздуха существенно опустится в следующие субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Ощутимое похолодание придет с 2-3-го ноября, с ближайших субботы-воскресенья", - отметила она.

Погода в Украине 29 октября

Во вторник, 29 октября, дожди возможны в западных областях. На остальной территории нашего государства будет преимущественно сухо и без осадков, но могут быть туманы.

"В течение дня во вторник ожидается +10...+16 градусов, разве что на Волыни, Ровенщине, Черниговщине и Сумщине местами +9...+11 градусов", - рассказала она.

Погода в Украине 29 октября/ windy.com

Погода в Киеве 29 октября

По словам Диденко, в столице Украины 29 октября осадков не ожидается. Ночью будет +6...+8 градусов, днем +11...+13 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Украину накроют сильные магнитные бури

В то же время синоптик предупредила, что в понедельник и вторник, 28 и 29 октября, будут сильные магнитные бури.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, когда ударит мороз и будет засыпать все снегом. Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели, с 28 октября по 3 ноября.

Также ранее сообщалось, что температура воздуха будет максимум +6 - стало известно, когда в Украине заснежит. Синоптики предупреждают, что 28 октября в Украине температура воздуха повысится до +20 градусов.

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