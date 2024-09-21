Как сделать голубую орхидею за две минуты: флорист раскрыла секрет

Орхидеи могут иметь различные оттенки - белый, розовый, фиолетовый и желтый, но голубой цвет является результатом искусственного окрашивания.

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Как делают голубые орхидеи: флорист раскрыла секрет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Голубые орхидеи выглядят великолепно, но в природе их не существует. Тем не менее сделать такую красоту в домашних условиях можно всего за две минуты. Все секреты рассказали на Youtube-канале Classy Flowers.

"Вы когда-нибудь задумывались над тем, как получаются орхидеи синего цвета? Совершенно очевидно, что голубой цвет цветков орхидей создан искусственно, а не в результате мутации и гибридизации", - сказала флорист.

Некоторые сорта орхидей, такие как Phalaenopsis, могут выглядеть голубыми. Это происходит благодаря добавлению красителей в воду, но это не естественный цвет для этих растений, отметила она.

Какие уловки используют производители, чтобы сделать орхидеи синими?

Листья и корни у синих орхидей всегда выглядят нормально и без какой-либо синей пигментации.

Если бы, например, синий краситель впитывался через субстрат или корни, то мы бы увидели окрашивание внутри корней. Но мы этого не видим.

"Мы знаем, что орхидеи являются эпифитами и поглощают влагу непосредственно из воздуха через очень уникальный слой клеток воздушных корней. И предполагаем, что это может быть очень сложный и даже губительный процесс для достижения синего цвета цветов через воздушно-корневую систему. И я могу вам сказать, что это делается через цветонос и занимает много времени, потому что эта часть орхидеи обычно растет и развивается очень медленно, до 2-3 месяцев с момента появления цветоноса до начала цветения", - рассказала цветовод.

Синий краситель может всасываться через небольшие надрезы или ранки, сделанные для этой цели на цветоносе орхидеи, или может быть введен в виде инъекции непосредственно в проводящую сосудистую систему цветоноса орхидеи, которые позволяют доставлять синий пигмент ко всем развивающимся цветкам и бутонам. Таким образом, это очень трудоемкий процесс, который занимает много времени. Рыночная цена окрашенных синих орхидей обычно на 50% выше по сравнению с натуральными орхидеями. Поэтому покупать уже окрашенные синие орхидеи у производителей даже по оптовой цене очень дорого.

Как покрасить орхидею в синий цвет

По словам флориста, чтобы не тратить больше денег на закупку синих орхидей, она стала делать их сама.

"Это намного проще, чем вы думаете. Я использую простые доступные цветочные аэрозоли разных торговых марок. Некоторые люди на самом деле думают, что химические вещества, содержащиеся в спрее, могут повредить нежные цветки. Но цветы орхидеи только выглядят нежными, а на самом деле это не так", - поделилась флорист.

Как покрасить орхидею в синий цвет

По ее словам, сделать голубую орхидею можно всего за пару минут. Абсолютно все флористические цветочные спреи подходят для орхидей. Можно использовать аэрозоли разных торговых марок, чтобы добиться любой гаммы цветовых оттенков.

При окрашивании орхидей стоит работать в перчатках и респираторе, потому что изопропиловый спирт и ацетон, находящиеся в составе спрея, лучше не вдыхать, хотя они и не относятся к особо токсичным веществам. В любом случае лучше перестраховаться и распылять спрей на улице или в местах с хорошей вентиляцией.

Как делают голубые орхидеи / скриншот

Какие орхидеи красят в синий цвет?

Чтобы получить красивый оттенок, окрашивать лучше орхидею с белой или фиолетовой пигментацией.

На фиолетовых орхидеях краски работают очень хорошо, особенно если нужны более темные и глубокие синие оттенки.

Использовать орхидеи для цветочной композиции можно практически сразу после окрашивания, потому что краски испаряются в течение всего лишь нескольких минут - цветы почти сразу высыхают, не пахнут и не пачкаются.

Голубая орхидея / скриншот

В окрашивании цветов есть один только минус. По сравнению с голубыми орхидеями, которые получены промышленным путём, новые бутоны у окрашенных орхидей остаются естественного оригинального цвета.

После окраски аэрозолем цветки орхидеи не опадают, не засыхают и не буреют, а также остаются привлекательными и живыми.

Смотрите видео - Как сделать голубую орхидею за две минуты:

Ранее Главред писал, как реанимировать орхидею с корнями, но без листьев.

Не так много людей знают, что у орхидеи есть шанс на возрождение. Моноподиальные стебли орхидеи фаленопсис могут производить деток на том, что осталось после потери кроны. Просто нужно осмотреть свою орхидею перед тем, как её выбросить. И если у повреждённой орхидеи всё же есть здоровые корни, то у неё есть шанс расти.

Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - из Канады и рассказывет о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

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