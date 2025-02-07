Розы и пионы будут пышно цвести: как использовать кофейную гущу как удобрение

Жмых от кофе не стоит выбрасывать, ведь это ценнейшее удобрение.

https://glavred.info/sad-ogorod/rozy-i-piony-budut-pyshno-cvesti-kak-ispolzovat-kofeynuyu-gushchu-kak-udobrenie-10637603.html Ссылка скопирована

Кофейная гуща как удобрение - нюансы применения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Опытные садоводы никогда не выбрасывают кофейную гущу, ведь это ценнейшее удобрение для многих растений в саду. В частности, спитый кофе придется по вкусу розам, пионам, клубнике, лилиям. Также это органическое удобрение поможет бороться со слизнями и улитками. Садовод Ольга Тарасенко рассказала все нюансы того, как использовать кофейную гущу в саду и на огороде.

Если вы пьете мало кофе, то большое количество жмыха можно взять в любой кофейне и ресторане, ведь там таких отходов предостаточно и их просто выбрасывают.

"Кофейную гущу я использую для роз, для пионов. Подсыпаю под хрен, под лилии, землянику, клубнику, под многие растения, которые любят слегка подкисленную почву, мульчирую, просыпаю грядки, просыпаю огород. Под каждый куст кладу по одной чашке. Могу зарыхлять в почву или непосредственно просыпать поверх грунта", - рассказала Ольга на своем Youtube-канале.

Чем полезная кофейная гуща

делает почву более рыхлой, а на суглинках - более легкой;

препятствует пересыханию почвы;

является приманкой для червей. Из кофе при червячной переработке получается богатейшее удобрение, состоящее из различных гуминовых кислот, что является показателем плодородия.

Кофейная гуща очень полезна для растений. В ней очень много микроэлементов, в частности: азот, калий, фосфор, марганец, магний в количестве примерно 2-3%. При такой пропорции передозировка, либо нанесение какого-либо вреда растениям сведена в этом случае к нулю. Кроме того, кофейная гуща очень медленно и постепенно отдает все свои полезные вещества в почву.

В свежих зернах кофе содержится очень большое количество азота и калия, поэтому использовать его в качестве удобрения не рекомендуется.

Как использовать кофейную гущу в саду и на огороде

Розы прекрасно реагируют на кофейную подсыпку, зеленеют и растут на глазах.

Для удобрения роз рекомендуется подсыпать по одной чашке сухой кофейной гущи под куст розы один раз в 3-4 недели. Как только прогреется почва, можно уже начинать мульчировать розы и другие растения.

К слову, поскольку в кофейной гуще есть калий, то у некоторых роз может появиться такой необычный эффект, когда розовые лепестки становятся фиолетовыми, а белые - слегка с голубизной.

Чтобы бороться со слизнями и улитками, нужно смешать 3 чашки сухой кофейной гущи и 1 чашку сухой золы и посыпать эту смесь поверх почвы. Такая кофейно-зольная пыль убивает улиток и слизней.

Запах кофе не переносят коты, мыши, муравьи, блохи, отпугивает летающих майских жуков.

Кофейную гущу можно компостировать, то есть смешивать с сеном, с торфом, золой, травой. Жмых прекрасно запускает процессы внутреннего горения. Таким образом внутри поддерживается очень хорошая температура и через полтора-два года получится замечательный компост.

Если настоять воду на кофейной гуще, а потом процедить, то потом этим настоем можно брызгать растение по листу. В результате запах кофе будет отпугивать жуков, которые очень сильно выедают бутоны роз.

Использовать кофейную гущу в качестве удобрения можно до конца июля, поскольку в августе азот уже не нужен растениям.

Смотрите видео - Как использовать кофе в качестве удобрения:

Ранее Главред уже писал о пользе кофе для растений. Подробности читайте в материале: Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущу.

Вам также может быть интересно:

Кто такая Ольга Тарасенко Ольга Тарасенко родом из Одессы. Ведет Youtube-канал, посвященный выращиванию роз. Более 12 лет Ольга активно занимается и изучает органическое земледелие и делится своими секретами, знаниями и советами по уходу за розами. На канал подписаны более пяти тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред