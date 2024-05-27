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Есть эффективное применение: почему хитрые дачники никогда не выбрасывают кофейную гущу

Юрий Берендий
27 мая 2024, 14:13
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Помидоры - тяжелые растения, то есть им нужно больше питательных веществ, для развития, однако процесс можно ускорить подкармливая их правильными удобрениями.

Есть эффективное применение: почему хитрые дачники никогда не выбрасывают кофейную гущу
Удобрение из кофейной гущи - как подкормить растения кофе / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Подкормка томатов на протяжении всего вегетационного периода имеет решающее значение, поскольку при недостаточном питании у томатов могут пожелтеть листья, замедлиться рост, а плоды могут быть меньше или ниже качеством.

Для выращивания томатов им нужны удобрения, богатые азотом, фосфором и калием. Вы можете легко создать экономически эффективную домашнюю подкормку из пищевых отходов, которая даст такие же результаты, как и покупное удобрение. Подкармливая помидоры банановой кожурой, вы получите дополнительный калий и фосфор. Однако кофейная гуща также является ключом к получению более крупных и обильных растений томатов.

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Джим Компетти, эксперт по садоводству и соучредитель I Grow Tomatoes, обнаружил, что один из лучших способов обеспечить процветание ваших томатов - это подкармливать их использованной кофейной гущей. Она не только богата азотом, но и содержит другие необходимые питательные вещества, которые понадобятся вашим культурам, сообщает Express.

"Знали ли вы, что одним из лучших способов естественного удобрения ваших томатов является использование отработанной кофейной гущи? Ее можно использовать не только для подкормки растений во время посадки, но и в течение всего вегетационного периода!", - отметил он.

Эксперт добавляет, что кофейная гуща насыщена жизненно важными питательными веществами, которые необходимы растениям томатов для того, чтобы расти здоровыми и продуктивными. Растения томатов нуждаются в достаточном количестве азота, калия и фосфора, которые, конечно, являются ключевыми питательными веществами, содержащимися в коммерческих удобрениях. Но они также содержатся в кофейной гуще.

Чтобы эффективно подкармливать помидоры остатками кофе, подумайте о том, чтобы превратить их в жидкое удобрение, сохраняя остатки кофе после заваривания.

"После того, как вы сварите первый горшок кофе, все, что останется, - это слабая гуща. Если вы просто пропустите через кофеварку дополнительную кастрюлю с водой, то получите идеальный, универсальный чай для подпитки. После охлаждения вы можете использовать этот чай для полива растений томатов, чтобы обеспечить им быстрый приток питательных веществ. Вы даже можете сделать то же самое с любыми остатками обычного кофе. Просто разведите его в равных частях с водой, и ваш чай готов для подпитки растений", - советует он.

Существует также альтернатива - наносить остатки кофе непосредственно вокруг основания растения томатов перед поливом, чтобы насытить его большим количеством азота.

"Каждые три-четыре недели рассыпайте несколько столовых ложек вокруг основания каждого растения томатов. Это поможет обеспечить растениям небольшой и постоянный поток питательных веществ каждый раз, когда идет дождь или вы поливаете".

По его словам, мало того, что остатки кухонных отходов помогут подпитать ваши помидоры, чтобы вырастить более крупные плоды, кофейная гуща также является естественным способом удержать слизней и улиток подальше от вашего сада, так что вы можете сэкономить деньги и отпугнуть вредителей с помощью этого простого садоводческого трюка.

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