Настоящий магнит для вредителей: как избавиться от жуков без химии - лучшие методы

Выращивание собственных овощей может быть полезным, поэтому неприятно, когда до них первыми добираются жуки. Эксперт дал несколько советов, как отпугнуть жуков.

https://glavred.info/sad-ogorod/nastoyashchiy-magnit-dlya-vrediteley-kak-izbavitsya-ot-zhukov-bez-himii-luchshie-metody-10568003.html Ссылка скопирована

Как избавиться от жуков без химии - лучшие методы / Коллаж Главред, фото: pixabay, pexels

Использование пестицидов на ваших растениях - одно из решений, чтобы удержать вредителей подальше, но не все в восторге от этой идеи. Об этом сообщает Express.

TikToker @grace.walk.farm дает несколько советов, как отпугивать насекомых естественным путем. Вот несколько природных пестицидов, которыми клянутся некоторые садоводы.

Бархатцы, шалфей и розмарин

Известно, что эти растения естественным образом отпугивают вредителей. Бархатцы не только добавляют вашему саду ярких цветов, но и выделяют запах, который отпугивает мух, комаров и тлю.

видео дня

Хотя людям может нравиться запах розмарина или шалфея, насекомые его не переносят. Выращивая травы в саду, вы можете использовать их для того, чтобы добавить аромата вашим блюдам.

Пивные ловушки

Это может показаться странным, но размещение мисок с пивом по всему саду может помочь удержать слизней от поедания ваших листьев. Слизней привлекают дрожжи, содержащиеся в пиве, а это означает, что они будут тянуться к пивным мискам, а не к вашим растениям.

Слизни будут падать в миски и тонуть, сохраняя ваши растения в безопасности.

Смотрите видео о том, как избавиться от вредителей на огороде:

Диатомовая земля

Диатомовая земля - это природный пестицид на минеральной основе, изготовленный из окаменелых водных растений и кремнистых осадочных минеральных соединений. Садоводы ноу-хау утверждают, что эти растения происходят из экосистемы Земли еще с доисторических времен.

Это меловидный порошок, который состоит из 3 процентов магния, 5 процентов натрия, 2 процентов железа, 19 процентов кальция и 33 процентов кремния, а также других микроэлементов. Его можно наносить на растения, распыляя сверху и снизу листьев, только обязательно надевайте маску.

Пестицид, сделанный своими руками

Существует несколько рецептов пестицидов, которые можно сделать своими руками, но большинство из них включают следующие ингредиенты: мыло для посуды, воду и уксус. Грейс рассказывает, что она также смешивает мятное масло с уксусом, наливает раствор в бутылку с пульверизатором и опрыскивает им свои растения.

Растите вертикально

Это не всегда возможно, но если вы выращиваете растения вертикально, то фрукты или овощи не будут падать на землю. Таким образом, они с меньшей вероятностью будут контактировать с вредителями.

Для этого установите опору, например, решетку, или используйте проволочные стеллажи, чтобы удерживать растения над землей.

Собирайте урожай часто

Как только вы увидели спелый фрукт или овощ, самое время собирать урожай. Постоянно проверяя свой сад, вы не будете оставлять плоды на лозе надолго, ограничивая время, в течение которого жуки смогут добраться до них первыми.

Спелые фрукты и овощи привлекают жуков. После того, как они полакомятся готовыми к сбору урожая растениями, они перейдут и к недозрелым.

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред