Ароматный напиток прямо с огорода: топ-3 растений для чайной клумбы

Названы три травки для ароматного и полезного чая, которые можно легко выращивать на своем огороде.

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Какие ароматные травы посадить в саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Ароматный чай прекрасно охлаждает летом и приносит огромную пользу для здоровья. Вырастить самые вкусные травы для чая можно на собственном дачном участке.

Список трав для чая в огороде назвали на Youtube-канале Полтавский хуторок.

К слову, ранее эксперты раскрыли секрет идеального чая, который порадует вас своим насыщенным вкусом и ароматом. Читайте материал: Как правильно заваривать чай: эксперт назвал главные ошибки, которые портят напиток.

Травы для чая - фото и название

Три ароматические травы для чая, которые вам точно понравятся, не потребуют много места на грядке и больших усилий для выращивания.

Их можно посадить и на приусадебном участке, и на даче, и просто на балконе.

Эти растения приятно пахнут, пригодятся как на кухне, так и при лечении различных заболеваний.

Тимьян - это разновидность известного нам чабреца. Его листья богаты эфирным маслом, содержат витамин С, каротин, многие полезные микроэлементы.

Чай из листьев тимьяна используют при лечении респираторных заболеваний, бессонницы, заболеваний пищеварительной системы.

Из тимьяна также готовят лосьоны и компрессы, которые помогают при артрите.

На кухне вы можете использовать тимьян как специю для рыбных, мясных блюд, для супов и в домашнем консервировании.

Выращивать тимьян нужно в солнечном месте.

Обеспечьте растения легкой, богатой питательными веществами почвой. Поливайте в меру.

Тимьян не капризен, легко выдерживает засуху и низкие температуры, хорошо зимует.

Его можно выращивать на одном месте в течение 3-4 лет.

Тимьян / Фото: pixabay.com

Мята. Это растение, которое в особом представлении не нуждается. Чай из этой ароматной травки большинству из нас знаком с детства.

Листья и цветы мяты содержат полезнейшее эфирное масло, богатое витаминами и органическими кислотами.

Самое приятное, что выращивать эту травку можно, где угодно.

Мята обладает обезболивающим и успокаивающим эффектом.

Используется для лечения простуды, при проблемах с желудком и кишечником, помогает при стрессе и бессоннице.

На кухне её применяют как специю для мясных и овощных блюд, при приготовлении салатов, соусов, коктейлей, выпечки, при мариновании огурцов.

Мята / Фото: pixabay.com

Мята – совершенно неприхотливая культура, но ей нужно незначительное затенение и мягкая плодородная почва.

Весной рекомендуется подкармливать растения раз в две недели и рыхлить грядки.

В одном месте травка может расти в течение 3-4 лет.

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Орегано. Под этим необычным названием скрывается травка душица, которую при приготовлении чая использовали еще наши мамы и бабушки.

Листья и цветы этого растения очень богаты селеном. Они также содержат эфирное масло.

Чай из душицы рекомендуется при лечении простуды и метеоризме.

У многих кулинаров это любимая специя при приготовлении соусов, салатов, итальянской пасты и пиццы.

Орегано придаёт приятный вкус блюдам и стимулирует аппетит.

Также используется в домашнем консервировании.

Орегано / Фото: pixabay.com

Душица предпочитает открытые солнечные места. Хорошо растёт на нейтральных и лёгких почвах, устойчива к холоду и засухе.

В одном месте его можно выращивать в течение 4-5 лет.

Как видите, выращивать предложенные пряные травки совсем не сложно. Посадите их на своем участке или в ящиках на балконе, и у вас всегда будут натуральные свежие специи и вкусный душистый полезный чай.

Смотрите видео - Какие травы посадить для ароматного чая на вашем участке:

Ранее Главред писал о том, какие растения можно посадить в глухой тени в саду. Читайте материал: Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники.

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