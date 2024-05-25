Избавит от болезней и продлит молодость: что можно сделать из лепестков пиона

Итак, пионы отцвели - что делать дальше? Есть множество способов использовать их корни, лепестки и даже семена.

https://glavred.info/sad-ogorod/izbavit-ot-bolezney-i-prodlit-molodost-chto-mozhno-sdelat-iz-lepestkov-piona-10567841.html Ссылка скопирована

Что можно сделать из лепестков пиона / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Пион не зря называют королем цветов. Всем известна его волшебная красота и опьяняющий аромат, но знаете ли вы, что эти цветы съедобны? Изначально пионы выращивали в лечебных целях. Теперь их применяют в косметологии и при приготовлении блюд.

Итак, пионы отцвели - что делать дальше? Есть множество способов использовать их корни, лепестки и даже семена.

Что можно сделать из лепестков пиона?

Знаете ли вы невероятно вкусный рецепт варенья из пионов? Читайте материал: Не спешите выбрасывать уникальный цветок: очень простой и полезный рецепт варенья из лепестков пион.

Если детям понравится пионовое варенье, то взрослые точно оценят коктейль с пионовым сиропом.

Как приготовить сироп из лепестков пиона

Важно! Чтобы употреблять пиону в пищу, важно убедиться, что при их выращивании не использовались пестициды.

Ингредиенты:

4 стаканчика очищенных лепестков пиона, желательно розовых оттенков и ароматных сортов;

3 стакана воды;

3 стакана сахара;

сок из половинки лимона.

Способ приготовления:

1. Тщательно промойте лепестки, удаляя зелень и тычинки.

2. Доведите воду до кипения.

3. Поместите лепестки в миску и залейте их кипятком. Накройте полотенцем и оставьте на ночь.

4. На следующее утро вылейте воду в мерную миску для жидкости, отожмите воду из лепестков и выбросьте лепестки. Не волнуйтесь, если на данном этапе цвет выглядит не очень красивым.

5. Вылейте пионовую воду в кастрюлю и добавьте сахар. Доведите до кипения и варите, пока сахар не растворится.

6. Когда отвар остынет, добавьте лимонный сок. Вы будете поражены, когда жидкость снова приобретет розовый цвет. Оттенок розового будет варьироваться в зависимости от цвета пионов, которые вы использовали. Если нужен более яркий цвет, используйте каплю пищевого красителя.

7. Разлейте пионовый сироп по красивым бутылочкам. Его можно хранить в холодильнике около месяца.

Пионовый сироп можно добавить в любой коктейль или пунш, полить им блины, вафли, мороженое или торт.

Чем полезен корень пиона

В Китае пионы используются в медицинских целях. Там сушеный корень растения продается под названием Бай Шао.

Пион используется при подагре, остеоартрите, лихорадке, заболеваниях дыхательных путей и кашле.

Женщины используют пион при менструальных болях, синдроме поликистозных яичников, предменструальном синдроме (ПМС), а также для регуляции менструального цикла.

Его также применяют при вирусном гепатите, циррозе печени, расстройстве желудка, мышечных спазмах, судорогах, коклюше (коклюше), эпилепсии, невралгии, мигрени и синдроме хронической усталости.

Можно ли заваривать цветы пиона

При вирусных и простудных заболеваниях рекомендуется каждый день выпивать по чашке горячего чая из лепестков пиона. Этот напиток выводит шлаки и токсины, что позволяет организму быстрее справится с заболеванием.

Чтобы приготовить чай, несколько лепестков пиона залейте горячей водой и дайте настояться. Можно также добавить лепестки роз и шиповника.

Пьют пионовый чай с медом или сахаром.

Как сушить лепестки пиона для чая

Кстати, листья пиона можно заготовить впрок. Для этого их нужно высушить. Сначала собранные лепестки тщательно перебирают, отделяя инородные примеси.

Сушить лепестки можно либо в специальных сушках при температуре в 50 градусов, либо разместить сырье в крытых сухих помещениях, например, на чердаках.

На солнце лепестки сушить нельзя, поскольку в этом случае все полезные свойства пиона испарятся.

Пионы - история происхождения и значение цветка Исторической родиной пионов считаются Сибирь, Западный Китай и Монголия. Оттуда пионы со временем перекочевали в Европу. Первыми как культурное декоративное растение пионы начали выращивать китайцы примерно в пятом веке до нашей эры. Эти цветы занимали почетное место в императорском саду. Со временем пионы перекочевали в Европу. В 18 веке этот цветок привезли из экспедиции англичане, занимавшиеся поиском новинок для королевского сада. Еще через сто лет первые саженцы появились в Канаде вместе с переселенцами. В Китае пион считался символ богатства, знатности и благополучия. Согласно повериям, этот цветок способен отгонять злых духов. Пион считается символом светлой чистой энергии Ян, его принято дарить в качестве пожелания благополучия. В Древней Греции пионы символизировали долголетие, а само название цветка переводится как "излечивающий" и "целительный". Подарить пион – означает пожелать благополучия, хорошего здоровья и долголетия. Также букет пионов может стать намеком на нежные чувства.

Чем полезны листья пиона в косметологии

Учитывая опьяняющий запах этих цветов и их полезные свойства, лепестки пиона можно применять в косметологии. Например, приготовить сахарный или солевой скраб.

Сахарный скраб с пионом очень легко приготовить. Для этого достаточно положить лепестки в кухонный комбайн с небольшим количеством сахара. Всего полстакана сахара и нескольких больших пионов достаточно, чтобы заготовить отшелушивающий скраб на целое лето.

Если добавить немного миндального масла, то получится невероятный увлажняющий скраб для душа, который сохранит вашу кожу свежей в течение всего сезона.

Как использовать семена пионов

Семена пионов были приправой на средневековой кухне, а их использование было окутано суевериями. Считалось, что семена могут избавить от кошмаров - для этого их нужно было запить горячим вином или медовухой перед сном.

Семена использовались для ароматизации мяса. Также их ели сырыми.

С пионом связано несколько суеверий. В древние времена считалось, что цветок имеет божественное происхождение, связан с Луной и отгоняет злых духов. Иногда семена пионов даже нанизывали в виде ожерелья и использовали в качестве защитного амулета.

Смотрите видео - Как выращивать пионы дома:

Как писал Главред, что можно и нельзя сажать рядом с пионами - узнайте о правилах, которые рискованно нарушать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред