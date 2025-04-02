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Почему 3 апреля нельзя планировать важные дела: какой праздник, приметы

Виталий Кирсанов
2 апреля 2025, 15:00
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3 апреля нельзя есть продукты животного происхождения и употреблять алкоголь, поскольку длится Пасхальный пост.
3 апреля: какой праздник, приметы
3 апреля: какой праздник, приметы / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 3 апреля
  • Народные приметы 3 апреля
  • Что можно и нельзя делать 3 апреля

По церковному календарю в четверг, 3 апреля, День преподобного Никиты исповедника – игумена Мидикийского; мученицы Феодосии девы, иконы Божией Матери "Неувядающий цвет". Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 3 апреля

В четверг Великого канона в церкви читается покаянный канон Андрея Критского. Он также читается в первую неделю Великого поста, но по одной части каждый день. В этот же четверг канон читают полностью, он побуждает людей молиться и просить прощения у Господа.

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Преподобный Никита родился в городе Кесария, юношей отправился в Мидикийский монастырь. За монашеские подвиги был назначен пресвитером, а после смерти настоятеля монастыря его избрали игуменом. Святой Никита мужественно противостоял в борьбе иконоборчеству. Поэтому был заключен и просидел в тюрьме шесть лет, пока не умер император Лев Армянин, так яростно боровшийся с иконопочитанием.

Икона Божией Матери "Неувядающий цвет" была написана в Греции на стене монастыря Преображения в XVI-XVII веке. Иконы, написанные с оригинала, могут отличаться, но обязательный элемент на каждой из них – цветы в руках Богородицы или вокруг нее. Иконе молятся об удачном замужестве, счастливой семейной жизни, семейном благополучии и здоровье детей.

Мученица Феодосия дева Тирская пострадала из-за веры Христовой в 307 году. За приязнь к арестованным христианам девушку также заключили в тюрьму и пытали. Но не сломив ее веры, правитель отдал приказ усечь святую мечом.

Народные приметы

3 апреля в народе обращали внимание на такие приметы:

  • гроза предвещает урожайное лето;
  • синие облака обещают теплую, но дождливую погоду в ближайшие недели;
  • потасовка между котом и собакой во дворе означает, что дома будет серьезная ссора;
  • если услышать пение синицы, то похолоданий уже не будет.

В народе день считался неудачным, поэтому везения не ждали. Считалось, что стоит быть осторожным и не планировать на этот день дорогу или важные дела.

Что нельзя делать 3 апреля

Нельзя есть продукты животного происхождения и употреблять алкоголь, поскольку длится Пасхальный пост. Запрещено ругаться и сквернословить, а также устраивать громкие развлечения. По народным верованиям в этот день следует осторожно обращаться с водой. Что-либо разлитое дома или во дворе предвещает неприятности и несчастья.

Именины и день ангела 3 апреля

По новоюлианскому календарю 3 апреля день ангела празднуют Феодосия и Никита. Имя Феодосия происходит из греческого языка и трактуется как "Божий дар" или "дарованная Богом". Никита старославянское имя, но происходит от греческого Никитас, что означает "победитель".

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