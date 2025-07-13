Оккупанты вплотную подошли к Днепропетровской области: в ВСУ сделали заявление

Бои приблизились к населенным пунктам, которые находятся у админграницы Днепропетровщины.

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ВСУ ведут бои с оккупантами на админгранице с Днепропетровщиной / Коллаж: 4-я ОТБр (иллюстративное фото), Википедия

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Бои плотно приблизились к админгранице с Днепропетровщиной

Враг не контролирует территории в Днепропетровской области

Российские войска пытаются зайти в Днепропетровскую область. Боевые действия приблизились к административной границе. Однако оккупантов на Днепропетровщине нет, враг не контролирует территории в регионе. Об этом заявил представитель группировки Хортица Виктор Трегубов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что врага на Днепропетровщине нет.

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"По состоянию на данный момент на территории Днепропетровской области он (враг) не находится. Хотя бои плотно приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся возле административной границы", - уточнил Трегубов.

Представитель Хортицы добавил, что территории у админграницы враг не захватил.

Также Виктор Трегубов подчеркнул, что оккупанты уже три неделя заявляют о своем якобы вхождении в Днепропетровской области и даже снимают фейковые видео.

Что известно об ОСГВ Хортица / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили о захвате оккупантами населенных пунктов Новоукраинка и Зеленый Кут, которые находятся вблизи Днепропетровщины. Они пытаются прорваться к админгранице с областью.

Россияне активизировались возле Днепропетровской области, рассказал военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков. Они пытаются прорвать украинскую оборону на этом направлении. Воины Сил обороны отражают вражеские атаки.

Враг иногда прорывается в Днепропетровскую область, но выбраться оттуда уже не может, сказал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. По его словам, оккупанты, таким образом, пытаются обойти линии обороны ВСУ в Покровске.

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О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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