Оккупанты вплотную подошли к Днепропетровской области: в ВСУ сделали заявление

Кратко:
- Бои плотно приблизились к админгранице с Днепропетровщиной
- Враг не контролирует территории в Днепропетровской области
Российские войска пытаются зайти в Днепропетровскую область. Боевые действия приблизились к административной границе. Однако оккупантов на Днепропетровщине нет, враг не контролирует территории в регионе. Об этом заявил представитель группировки Хортица Виктор Трегубов.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что врага на Днепропетровщине нет.
"По состоянию на данный момент на территории Днепропетровской области он (враг) не находится. Хотя бои плотно приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся возле административной границы", - уточнил Трегубов.
Представитель Хортицы добавил, что территории у админграницы враг не захватил.
Также Виктор Трегубов подчеркнул, что оккупанты уже три неделя заявляют о своем якобы вхождении в Днепропетровской области и даже снимают фейковые видео.
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Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили о захвате оккупантами населенных пунктов Новоукраинка и Зеленый Кут, которые находятся вблизи Днепропетровщины. Они пытаются прорваться к админгранице с областью.
Россияне активизировались возле Днепропетровской области, рассказал военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков. Они пытаются прорвать украинскую оборону на этом направлении. Воины Сил обороны отражают вражеские атаки.
Враг иногда прорывается в Днепропетровскую область, но выбраться оттуда уже не может, сказал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. По его словам, оккупанты, таким образом, пытаются обойти линии обороны ВСУ в Покровске.
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О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель.
В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
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