Прорываются в другую область, чтобы обойти ВСУ: раскрыта коварная тактика россиян

Враг также пытается прорваться на территории Запорожской области.

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Россияне прорываются в Днепропетровскую область / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное из заявления спикера УДА:

ВСУ уничтожают оккупантов на Днепропетровщине

Ситуация на этом направлении довольно напряженная

Россияне хотят обойти линии обороны, которые сегодня защищают Покровск

Российские оккупанты пытаются прорваться на территорию Днепропетровской области. Иногда им это удается, но выбраться обратно враг уже не может. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии 24 Каналу.

По его словам, Силы обороны Украины уничтожают оккупантов на этом направлении. Они не дают возможности врагу закрепиться, но ситуация непростая.

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Братчук отметил, что ситуация на Днепропетровщине довольно напряженная. Атаки врага на этом направлении связаны с наступлением на Покровск.

"Очевидно, что враг пытается через территорию Днепропетровщины обойти некоторые наши линии обороны, которые сегодня защищают Покровск. Это один из отрезков, где враг пытается с фланга обойти опорный пункт", - подчеркнул он.

Спикер УДА добавил, что враг также пытается прорваться на территории Запорожской области в районе Каменского.

"Оккупанты буквально уничтожили этот населенный пункт", - подчеркнул Братчук.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявили, что россияне имели продвижение на Сумщине. Геолокационные кадры от 4 июля засвидетельствовали оккупацию россиянами Новониколаевки и продвижение на юго-запад от населенного пункта.

Аналитики DeepState говорили, что вражеские силы провели непродолжительные штурмы, в результате которых смогли "наскоком" занять Меловое в Харьковской области и многочисленные лесополосы к западу и югу от села.

В то же время, премьер-министр Украины сообщил, что враг стремится выйти на границы нескольких украинских областей - Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, а возможно и Черниговской - чтобы усилить свои переговорные позиции и принудить Украину к капитуляции.

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О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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