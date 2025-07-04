Войска РФ продвинулись на Харьковщине: в DeepState раскрыли, к чему готовится враг

Россияне захватили село Меловое.

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Войска РФ будут пытаться наступать еще на два населенных пункта на Харьковщине - аналитики / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ (иллюстративное фото), DeepState

Кратко:

Враг оккупировал еще один населенный пункт на Харьковщине

Войска РФ готовят еще один удар на том же направлении

Российские оккупационные войска захватили село Меловое в Харьковской области. Враг пытается поддержать свое наступление на западном берегу реки Оскол. Россияне пытаются наступать на населенные пункты Амбарное и Зарубинка, а также готовят удар в направлениях Бологовки или Отрадного.

Как сообщили в DeepState, вражеские силы провели непродолжительные штурмы, в результате которых смогли "наскоком" занять Меловое и многочисленные лесополосы западнее и южнее села.

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"Данные действия призваны поддержать наступление войск противника на западном берегу реки Оскол. Вероятно, что в ближайшие дни будет ожидаться удар на Бологовку или/или Отрадное, чтобы увеличить участок натиска вдоль реки Оскол", - рассказали аналитики.

Кроме того, войска РФ пытаются наступать на Амбарное и Зарубинку.

"В целом не секрет, что основными нашими участками получения резервов являются совсем другие отрезки, поэтому подразделения в данной оперативно-тактической зоне вынуждены из ничего находить новые силы, а враг же медленно, но наращивается", - добавили в DeepState.

Ранее враг оккупировал еще два населенных пункта в Харьковской области – Меловое и Строевку, которые находятся неподалеку от границы Украины и РФ на Харьковщине.

Также оккупанты продвинулись в районе приграничного населенного пункта Тополя.

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Как сообщал Главред, в интервью Думка руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что россияне стремятся повторно оккупировать Купянск. Однако "шансы" врага он оценивает скептически.

Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

"Город готов к обороне: как фортификационными сооружениями, так и внутри города. Высоте, которая является для врага очень сложным природным барьером. Поэтому Купянск готов к обороне, и он это показывает с сентября 2022 - никакой возможности зайти в город у врага не было", - подчеркнул Беседин.

Ситуация на фронте ухудшается, считает подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, враг очень активно наступает в Харьковской области. Лето и осень ожидаются сложными.

Россиянам не удается добиться тактических "успехов" в Харьковской области, считает военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. Темпы продвижения оккупантов ниже, чем ожидало их руководство.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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