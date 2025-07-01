Путин провалился в двух областях, план Кремля сорван – эксперт

Идея Путина о "буферное зоне" в Украине не сработала, считает Дмитрий Снегирев.

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Путин провалил "планы" на Сумщине и Харьковщине - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

"Буферная зона" Путина провалилась

У РФ нет "успехов" на Харьковщине и Сумщине

Темпы продвижения врага ниже, чем ожидали в РФ

У российских оккупантов сейчас нет тактических успехов в Харьковской и Сумской областях. Идея главы Кремля Владимира Путина о создании, мол, буферной зоны, провалилась. Об этом заявил военно-политический обозреватель, сооснователь общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

В комментарии Главреду он рассказал о том, что у вражеских сил сейчас нет успехов на Харьковском и Сумском направлениях.

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"Сейчас россияне не имеют тактических успехов ни на Сумщине, ни на Харьковщине. Идея Путина о создании "буферной зоны" провалилась" - считает Снегирев.

Также аналитик добавил, что темпы продвижения оккупантов совершенно далеки от ожиданий Москвы.

"По замыслу российского диктатора, глубина продвижения российских войск в Сумской и Харьковской областях должна была бы составлять 10-20 км, но им удалось продвинуться максимум на 6 км", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Кратко о Сумах / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, замглавы Сумской областной военной администрации Владимир Бабич ранее заявил, что регион серьезно страдает от обстрелов со стороны армии РФ. Однако угрозы оккупации Сум на данный момент нет.

ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска и Купянска, рассказали в группировке войск Хортица. В Донецкой области самая сложная ситуация – на Покровском и Новопавловском направлениях.

Летнее наступление РФ зашло в тупик, считают журналисты американского издания The Washington Post. Несмотря на преимущество по большинству параметров, у россиян проблемы с кадрами и мотивацией оккупантов.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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