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ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска и Купянска - ОСГВ "Хортица"

Виталий Кирсанов
29 июня 2025, 09:45
43
Самая горячая ситуация - на Покровском и Новопавловском направлениях.
ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска и Купянска
ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска и Купянска / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • По словам военных, ситуация остается напряженной, но контролируемой
  • ВСУ сдерживают натиск и ведут бои с превосходящими силами противника

Российские военные продолжают масштабные штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта в Донецкой области. Самая горячая ситуация - на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

На Покровском направлении противник пытался проводить наступательные действия в районах населенных пунктов Елизаветовка, Полтавка, Владимировка, Новоторецкое и Малиновка. Также атаки фиксировались вблизи Миролюбовки, Луча, Сухого Яра, Гродовки, Лысовки, Удачного, Орехового и Алексеевки.

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По словам военных, ситуация остается напряженной, но контролируемой.

"Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - подчеркивают в "Хортице".

На Новопавловском направлении враг активизировался в районах Малиевки, Ялты, Запорожья, Комара и Шевченко.

На Купянском направлении противник атаковал подразделения неподалеку от Петропавловки, Песчаного и Зеленого Роща. Атаки были отражены.

ВСУ сдерживают натиск и ведут бои с превосходящими силами противника, нанося ему потери и делая невозможным продвижение.

Ситуация на фронте - последние новости по теме:

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о том, сколько территорий контролируют ВСУ на Курщине. ВСУ смогли ослабить давление противника на основных направлениях.

Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на самом "горячем" направлении. Главнокомандующий ВСУ изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.

Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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