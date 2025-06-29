ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска и Купянска - ОСГВ "Хортица"

Кратко:
- По словам военных, ситуация остается напряженной, но контролируемой
- ВСУ сдерживают натиск и ведут бои с превосходящими силами противника
Российские военные продолжают масштабные штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта в Донецкой области. Самая горячая ситуация - на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
На Покровском направлении противник пытался проводить наступательные действия в районах населенных пунктов Елизаветовка, Полтавка, Владимировка, Новоторецкое и Малиновка. Также атаки фиксировались вблизи Миролюбовки, Луча, Сухого Яра, Гродовки, Лысовки, Удачного, Орехового и Алексеевки.
По словам военных, ситуация остается напряженной, но контролируемой.
"Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - подчеркивают в "Хортице".
На Новопавловском направлении враг активизировался в районах Малиевки, Ялты, Запорожья, Комара и Шевченко.
На Купянском направлении противник атаковал подразделения неподалеку от Петропавловки, Песчаного и Зеленого Роща. Атаки были отражены.
ВСУ сдерживают натиск и ведут бои с превосходящими силами противника, нанося ему потери и делая невозможным продвижение.
Ситуация на фронте - последние новости по теме:
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о том, сколько территорий контролируют ВСУ на Курщине. ВСУ смогли ослабить давление противника на основных направлениях.
Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на самом "горячем" направлении. Главнокомандующий ВСУ изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.
Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.
Больше новостей:
- Массированная атака РФ на Украину: под удар попало несколько областей, детали
- Сделал все возможное: во время отражения атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
- РФ запустила 477 дронов и 60 ракет: детали массированной атаки по Украине
Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред