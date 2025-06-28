Киев становится одной из опасных точек: западные СМИ о новой стратегии ударов РФ

РФ сначала запускает волну дронов-камикадзе, а вскоре после завершения тревоги следует ракетный удар.

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РФ массированно бьет дронами по Украине / коллаж: Главред, фото: Силы ТРО ВСУ, ua.depositphotos.com

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Киев по-прежнему остаётся одной из самых опасных точек на карте страны

С начала июня в столице погибли 42 человека, ещё 234 - получили ранения

Россия в своей войне против Украины всё чаще прибегает к тактике запугивания мирного населения, при этом Киев по-прежнему остаётся одной из самых опасных точек на карте страны.

Как сообщает немецкое издание NTV.de, в течение июня наблюдалась высокая интенсивность атак на Киев и другие украинские города, при этом российские войска всё чаще целенаправленно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, преследуя цель посеять панику среди населения и истощить ресурсы украинской системы ПВО.

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Журналисты пообщались с жителями разрушенных домов. Многие из них признаются, что всерьёз задумываются о том, чтобы уехать из столицы. Один из пострадавших, чьё жильё было повреждено в результате попадания ракеты, назвал Киев одним из самых небезопасных городов Украины.

Уточняется, что с начала июня в столице погибли 42 человека, среди которых была 11-летняя девочка. Ещё 234 человека получили ранения, включая 11 детей.

Местные жители отметили изменение в подходе российских сил: сначала запускается массовая волна дронов-камикадзе, которая может продолжаться часами, а вскоре после завершения тревоги следует ракетный удар. Это не даёт людям времени укрыться повторно — многие возвращаются домой, считая, что опасность миновала, и оказываются под обстрелом.

По данным городских властей, только в июне по Киеву было выпущено 285 беспилотников и 65 ракет — для сравнения, в январе это были 35 дронов и одна ракета.

/ Инфографика: Главред

Также фиксируются так называемые двойные удары — когда вторая атака наносится по месту, куда прибыли спасатели. Кроме того, используются кассетные боеприпасы, срабатывающие спустя время после того, как дрон сбит.

Ссылаясь на слова президента Украины Владимира Зеленского, издание сообщает, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия запустила в сторону Украины 28 743 дрона Shahed, из которых 2 736 (примерно 9,5%) были применены только в июне 2025 года. При этом, по информации NTV, эффективность украинской ПВО снизилась: если зимой перехватывалось около 95% целей, то сейчас этот показатель упал до 85%.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее РФ ударила по Украине дронами и ракетами. МиГ-31К поднялся из Нижегородской области, ракета пролетела через несколько регионов.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в ночь на субботу, 28 июня, ударили по Одессе. Вражеский дрон попал в жилой 21-этажный дом. Уже известно о двух погибших - спасатели достали из-под завалов тела супругов.

Напомним, эксперт объяснил, действительно ли подвал больше не спасает и где искать спасение во время ракетного удара. Эксперт раскритиковал заявления о неэффективности подвалов и правила "двух стен", которые усилили и так серьезный стресс у украинцев.

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Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

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