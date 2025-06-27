Дроны, взрывы и 'Кинжалы': подробности атаки на Украину

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/ Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Википедия

Вечером 26 июня Киев и Киевская область подверглись массированной атаке вражеских беспилотников. В столице объявили воздушную тревогу, сирены раздавались по всему региону.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился к жителям:

"Киевляне, на город направляются БпЛА. Пожалуйста, идите в укрытие и оставайтесь там до отбоя".

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В Полтавской области силы противовоздушной обороны ликвидируют угрозу, зафиксировано падение обломков в Кременчугском районе. Глава ОВА Когут сообщил о повреждении автомобилей и помещений продовольственного супермаркета, пострадавших нет.

Воздушные силы Украины также сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ. Одна из ракет двигалась из Киевской области в направлении Житомирщины, а затем - в Хмельницкую область.

В Хмельницкой области были слышны взрывы, информируют корреспонденты "Суспільного". Воздушная тревога продолжается.

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