'Не игнорируйте тревоги': украинцев предупредили о новой угрозе массированной атаки

РФ может готовить массированную атаку на Украину, предупреждает аналитик, призывая украинцев быть максимально бдительными и не игнорировать воздушные тревоги.

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Украинцев предупредили об угрозе массированной атаки - чего ждать / Коллаж Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

О чем предупредил Коваленко:

Россияне активно накапливают дроны Shahed-136/"Гербера"/"Пародия"

РФ могла накопить и изготовить за 4 дня 390-610 ударных БпЛА

Важно реагировать на сигналы воздушных тревог

Россияне могут готовить новый массированный удар по Украине. В рамках новой атаки РФ может выпустить по Украине рекордные более 600 ударных БпЛА. Об этом в своем Telegram сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Аналитик отметил, что в ночь на 23 июня российские оккупационные войска применили 352 дрона Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", после чего, вероятно, осталось около 100 неиспользованных.

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В последующие ночи применялись:

97 дронов - 24 июня,

71 дрон - 25 июня,

41 дрон - 26 июня.

Таким образом, по подсчетам аналитика, только за трое суток неиспользованный и накопленный потенциал мог составлять от 140 до 330 дронов. С учетом остатка после 23 июня и суточных темпов производства, на четвертый день Россия могла иметь в распоряжении от 390 до 610 ударных беспилотников.

"Если тенденция верна, то в ближайшее время может быть осуществлен концентрированный массированный налет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Спускайтесь в бомбоубежище, подвал, паркинг, метро. Две стены для БЧ массой 90 кг, уже не спасительный барьер. Всегда имейте при себе рюкзак, сумку, что угодно с важными документами. Собранность и сосредоточенность - это то, что украинцам сейчас нужно как никогда. Не относитесь к угрозе легкомысленно: "ко мне не прилетит!""", - призвал Коваленко.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска начали активно применять новую опасную тактику атак на Украину, которую отрабатывают уже несколько месяцев. Они проводят комбинированные удары. Сначала ночью запускают дроны, а уже потом ракеты. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Согласно данным Texty.org.ua, чаще всего в Киеве под обстрелы попадают Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский районы,

Кроме того, оккупанты начали активно применять модернизированные иранские беспилотники Shahed, которые оснащены искусственным интеллектом, камерами наблюдения и модулями радиоуправления. Об этом заявил эксперт в сфере военной связи Сергей "Флеш" Бескреснов.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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