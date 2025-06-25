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РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА

Руслана Заклинская
25 июня 2025, 22:27
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Новые дроны имеют преимущество - возможность менять траекторию и управляться оператором в реальном времени.
РФ вооружила 'Шахеды' ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА
Россия модернизировала "Шахеды" камерами и радиоуправлением / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 отдельная механизированная бригада

Что известно:

  • Россия использует новые модификации дронов Shahed
  • Дроны оснастили камерами, ИИ и радиоуправлением
  • Так называемые "белые Шахеды" предназначены для точечных ударов по движущимся целям

Российские войска начали использовать усовершенствованные модификации иранских дронов Shahed, которые существенно отличаются от предыдущих версий благодаря новым технологиям. БпЛА оснастили искусственным интеллектом, камерами и модулями радиоуправления. Об этом сообщил эксперт по военной связи Сергей "Флеш" Бескреснов.

По его словам, Россия получила в свое распоряжение так называемые "белые" "Шахеды" - беспилотники, которые оборудованы платформами с искусственным интеллектом, видеокамерами и радиосвязью. Однако такие электронные системы очень дороги, поэтому, вероятно, новые типы дронов будут использоваться исключительно для целенаправленных атак - в частности, по движущимся целям или важным объектам критической инфраструктуры, таким как линии электропередач и башни.

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Дэвид Олбрайт из Вашингтонского Института науки и международной безопасности отметил, что предыдущие версии "Шахедов" не могли поражать движущиеся цели или менять траекторию после запуска. Они летали по заранее заданной траектории, что позволяло относительно легко сбивать их. Наличие радиосвязи же позволяет оператору в России в режиме реального времени управлять дроном, выбирать цель и потенциально управлять одновременно несколькими беспилотниками.

Последние исследования обломков сбитых дронов обнаружили модули со многими антеннами - по восемь и даже двенадцать, изготовленные в Китае, что обеспечивает повышенную устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Также в обломках нашли блок помех иранского производства, что подтверждает тесное сотрудничество России и Ирана в этой сфере.

Бескреснов уточнил, что хотя россияне начали применять "Шахеды" на радиоуправлении, скорее всего, это не оригинальные иранские беспилотники, а российские варианты, например, "Герань", которые имеют другой цвет и производятся в "Алабуге".

"Очень давно наша разведка доносила, что противник хочет часть "Шахедов" оснастить камерой и радиоуправлением. Задача была, вероятно, атаковать приграничные районы с высокой точностью, особенно цели, которые могут двигаться. Но по какой-то причине реализации идеи мы не увидели", - рассказал он предысторию проблемы.

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БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

По его словам, несмотря на желание российской стороны оснастить часть беспилотников камерами и системами радиоуправления для высокоточных атак, серийного производства таких сложных моделей пока не ведется из-за их высокой стоимости.

"А вот серийный выпуск российского изделия "Герань" с примитивным и дешевым радиоуправлением вполне возможен", - отметил Бескреснов.

Стоимость одного модуля радиоуправления, необходимого для превращения обычного дрона в управляемый, в Китае стартует примерно от 7 тысяч долларов. Однако Бескреснов отметил, что любые системы, работающие на радиоуправлении, уязвимы для глушения средствами радиоэлектронной борьбы.

"Шахеды" с искусственным интеллектом - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия оснащает дроны-камикадзе "Шахед" искусственным интеллектом, что позволяет им самостоятельно распознавать и атаковать цели, не подвергаясь воздействию украинских средств радиоэлектронной борьбы. Как пояснил военный эксперт Павел Нарожный, такие дроны могут действовать автономно, выбирая, например, танк или объект инфраструктуры для удара.

Также аналитик Юлиан Репке заявил, что РФ модернизирует дроны, оснащая их камерами и ИИ с машинным зрением. Такие БПЛА летят на сотни километров без распознавания целей и могут попадать в гражданские объекты, как это произошло в Сумах.

Кроме этого, украинская легкомоторная авиация может эффективно уничтожать "Шахеды" с помощью легких ракет с дальностью 3-5 км, заявил авиационный эксперт Константин Криволап. Такие ракеты имеют самоликвидаторы, что снижает риск повреждений в случае промаха. В то же время запуск полноценного "роя" дронов пока недоступен - есть только экспериментальные системы на 6-10 аппаратов.

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Кто такой Сергей Флеш?

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной Сергей Флеш - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

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