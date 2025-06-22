Ударить ракетой и добить БпЛА: раскрыт сценарий нового обстрела Киева

Важное из заявлений Криволапа:
- Есть определенный алгоритм массированных ударов РФ
- Враг учитывает географические особенности, а также расположение локаций
Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап прокомментировал тактику воздушных ударов страны-агрессора РФ по Киеву.
Как пояснил он в интервью Главреду, все зависит от целей и задач, которые вражеская армия ставит перед собой.
"Это зависит от цели, которую россияне собираются поразить", - говорит эксперт.
По его словам, можно говорить о том, что есть определенный алгоритм массированных ударов РФ.
"Принципиально есть определенный алгоритм - например, обойти ПВО, растянуть средства ПВО, зайти с той стороны, где меньше их концентрация. Это привычные тактические схемы, которые они применяют и которые входят в их общую боевую практику", - пояснил он.
Собеседник также отметил, что в случае подготовки ударов враг учитывает географические особенности, а также расположение локаций.
"То, что город большой или поменьше, может вносить определенные коррективы, но в целом это только о количестве применяемых средств - больше или меньше. А тактика остается неизменной: нагрузить ПВО, ударить ракетой, а потом добить "шахедами", - добавил Криволап.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ била по Украине полусотней дронов, есть раненые и разрушения. В результате ударов в одном из областных центров есть трое раненых - у двух полицейских осколочное поражение конечностей, а у 62-летней женщины переломы ног.
Как ранее сообщал Главред, ранее РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.
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Кто такой Константин Криволап?
Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.
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