Россияне пытаются уничтожить производства дронов, а к осени вернутся к атакам на энергетику - Криволап

Их цель - не дать нам времени на восстановление. Поэтому Украине стоит менять тактику противодействия российским массированным атакам, считает авиаэксперт.

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Противодействовать новой тактике массированных ударов россиян возможно легкомоторной авиацией - Криволап / Коллаж Главред

После атаки на Киев 17 июня, когда страна-агрессор Россия запустила в сторону столицы сотни дронов и десятки ракет, в соцсетях начали активно призывать украинцев готовиться к продолжению массированных атак РФ к атакам на инфраструктурные объекты в других городах.

В интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал, почему полное отключение мобильной связи не поможет от нашествия российских "шахедов", когда россияне вернутся к массированным ударам по энергетике, и почему Украине стоит привлекать к противодействию воздушным атакам легкомоторную авиацию.

Учитывая то, как меняется тактика применения россиянами дронов, успевает ли Украина находить альтернативу для противодействия тому, что они придумывают?

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По результатам видно, что не всегда успевает. Россияне реализовывают те возможности, которые имеют, и активно работают над их расширением - как в плане увеличения количества дронов, так и в направлении мощности двигателей.

В частности, благодаря китайским двигателям их дроны теперь могут летать выше. А мы, кажется, застряли на определенном уровне, когда, имея результаты сбития на уровне 90%, 95%, 100%, решили, что у нас все хорошо. Хотя было понятно, что россияне не удовлетворятся той эффективностью поражения, которую имели, и будут работать над ее улучшением. И вот они начали это делать.

А мы взамен лишь устраивали категорическое возражение: мол, у нас нет стратегии борьбы с "шахедами", нет ответственной службы или организации.

Непонятно, она должна быть в составе ПВО или при Воздушных силах (хотя Воздушные силы входят в состав ПВО, что само по себе вызывает вопросы). Когда самолетов было мало - такая структура еще как-то работала. Но сейчас, когда их количество растет, Воздушные силы надо отделять. Это однозначно.

Так кто же отвечает за сбитие "шахедов"? Совсем недавно вышло постановление Кабмина, которое позволяет создавать группировки из легкомоторных самолетов, передаваемых пилотами Минобороны. Министерство их регистрирует, выдает временные номера и так далее. Но все это выглядит как намеки на то, как оно должно работать, - без четких процедур, сроков, ответственных должностных лиц. Создается впечатление, что на отработку постановления просто не было времени. Но главное - в этом постановлении заложены две положительные вещи:

Дрон надо сбивать дроном. Легкомоторная авиация - сейчас самое эффективное средство противодействия дронам.

Потому что дроны меняются - и по количеству, и по характеристикам, - и нам нужно реагировать на эти изменения. Далее будет следующий этап - с более автоматизированными системами и т.д. Проблема в том, что когда "шахеды" летают на больших высотах, с земли их достать невозможно. Например, малогабаритные зенитные ракеты, как эстонская Mark 1, эффективны только до 2000 метров. Нам еще в январе сообщили, что Эстония передает нам 6000 таких ракет, а производство планируется на украинских мощностях. Это было очень оптимистичной новостью. Но чтобы сбить "шахед", ее сначала надо поднять на ту высоту, где летит дрон, а потом работать. Вот тогда будет эффективно.

Еще хотелось бы заложить в концепцию мысль о том, что "шахед" не должен долетать до города. Его не надо сбивать уже над городской территорией - это неправильный подход. Но сейчас последний рубеж обороны - это мобильные огневые группы, действующие уже внутри города. Расчет на то, что дрон пикирует и его можно будет поразить - абсолютно ошибочен. Поэтому имеем много попаданий: дроны пикируют с большой высоты, и сделать уже ничего нельзя.

То, что удается уничтожить - это те дроны, которые летели на большом расстоянии, или были перехвачены ранее. Но остатки долетают до крупных городов, и фактически - почти без сопротивления. Что-то таки сбивается, но это не надежное средство.

Система должна быть построена так, чтобы не требовала сверхвысокой квалификации у стрелков или наводчиков. Она должна работать через простые, надежные действия - лучше всего, в автоматическом режиме.

Ранее действовала такая система: после запусков "шахедов" в воздух поднималась армейская авиация Сухопутных войск - вертолеты. Они должны были встречать эти дроны.

На вертолете Ми-8 установлена турель, а на турели - пулемет (там применялось четыре или пять типов пулеметов). Боекомплект был немалый, и когда вертолет приближался к "шахедам", стрелок начинал бить по ним. Пока количество дронов было относительно небольшим, вертолеты успевали реагировать, и таким образом могли уничтожать до 50% "шахедов", которые залетали на территорию.

Но вертолетов у нас недостаточно, чтобы эффективно противодействовать массированным атакам - например, когда запускают 150 дронов одновременно, физически не хватает техники и времени, чтобы их всех перехватить.

Кроме того, раньше боевая часть "шахеда" весила 50 кг, и можно было без большого риска приближаться к нему на расстояние 300-400 м, чтобы эффективно поражать цель. Но теперь вес боевой части вырос до 90 кг - осколки от взрыва могут достичь вертолета даже с такого расстояния. Это уже опасно.

Вертолет не заходит в хвост дрону, а идет параллельным курсом, выравнивая скорость, и тогда стрелок ведет огонь. Но с повышенной мощностью заряда обломки разлетаются сильнее и могут повредить вертолет.

Из-за этого вертолеты уже не могут приближаться на 300-400 м - теперь дистанция выросла до 500-600 м. А это уже серьезно усложняет задачу для стрелка, ведь ему нужно с мобильной, нестабильной платформы - с вертолета - попасть в этот БПЛА. Вот такое постепенное накопление ошибок приводит к тому, что "шахеды" прорываются в город и делают там, что хотят.

Несколько месяцев назад мы с вами говорили о спуфинге и о том, что именно из-за этого некоторые "шахеды" в свое время залетали на территорию Беларуси. А сейчас активно обсуждается идея отключения мобильной связи во время воздушных атак. Насколько этот способ является действенным, ведь многие системы оповещения об угрозах, включая приложения, завязаны именно на мобильной связи. Действительно ли стоит это делать?

"шахеды" сейчас начали использовать вышки сотовой связи для корректировки своей ориентации. У них есть основная система навигации - инерционная, но она со временем накапливает погрешность и поэтому периодически требует уточнения координат.

Чтобы обновить свои координаты, дроны используют простейшую SIM-карту, фиксируют вышки мобильной связи, координаты которых известны и не меняются, и методом триангуляции определяют точное местонахождение "шахеда", уменьшая погрешность инерционной навигации.

Во-первых, полностью оставлять население и службы (например, ГСЧС) без мобильной связи - это очень плохо. Во-вторых, действительно ли базовые станции мобильной связи могут влиять на точность наведения и ориентации "шахедов"? Да, могут.

Как сделать так, чтобы и "овцы целы, и волки сыты"? Для этого, насколько я понимаю (были соответствующие сообщения), операторы мобильной связи уже работают над тем, чтобы отключать отдельные соты (базовые станции) именно по маршрутам движения "шахедов".

То есть, условно говоря, дрон пролетает - и на минуту отключается конкретная станция. При этом мобильный интернет у пользователя не исчезнет полностью - может лишь немного ухудшиться качество связи. Но если эти отключения осуществляются только в момент пролета дрона, то это вполне разумный компромисс.

Если координаты "шахеда" привязаны к определенным математическим алгоритмам, и эти алгоритмы позволяют высчитывать, какие станции надо временно отключить, то такое действие будет эффективным с точки зрения предотвращения передачи дрону информации о его точном местоположении. Это было бы правильно. А вот полностью отключать мобильную связь на момент начала воздушной атаки - это неправильно.

Поэтому вопрос к операторам: могут ли они реализовать такую систему, которая - на основе информации от ПВО (относительно направлений движения "шахедов", их траекторий и ожидаемых перемещений в пространстве) - автоматически и на очень короткий промежуток времени будет отключать конкретные базовые станции мобильной связи именно в момент пролета дронов?

Полностью отключать связь - нет смысла. Нужно точечное отключение - именно в тех местах, где пролетают дроны. Ведь их может быть много, они могут "выстраиваться в очередь". Россияне будут пытаться сокращать расстояния между дронами, менять тактику. Но это процесс, над которым нужно работать.

Соответственно, если говорить о противодействии так называемым роям дронов, - ведь в последнее время россияне часто выбирают один город и пускают туда все, что есть: "шахеды", ракеты, все подряд, - то, как правило, это происходит по нескольким городам одновременно во время одной воздушной атаки. В таком случае возникает вопрос: как эффективно противодействовать, когда летит все, что только можно?

По моему мнению, стоит доработать систему привлечения легкой авиации - легкой моторной авиации, оснащенной легкими ракетами дальностью действия 3-5 км. Современные тепловизоры могут обнаруживать цели в воздухе на расстоянии 3-7 км - в зависимости от метеоусловий и других факторов. В среднем - 5 км.

Ракеты на это расстояние работают очень эффективно, особенно если они летят по горизонтали или сверху вниз. Они имеют встроенные самоликвидаторы: если не поразили цель, то самоликвидируются в воздухе, не долетая до зданий, что существенно снижает риск повреждений. Да, определенные обломки могут упасть, но они уже не нанесут значительного ущерба.

Самое главное - не допускать, чтобы "шахеды" вообще залетали в город.

Относительно термина "рой" (swarm) - это не просто большое количество дронов. Это технология, которая позволяет беспилотникам обмениваться информацией между собой, координировать действия, выявлять цели, то есть действовать как единая система. Это уже совсем другой технологический уровень - развитие искусственного интеллекта, автономное управление, соответствующее сложное оборудование и высокая стоимость.

Эти технологии в будущем, без сомнения, будут реализованы. Но пока это так массово еще не работает. Есть отдельные экспериментальные разработки, которые позволяют запускать рой из 6-10 дронов, взаимодействующих между собой, но это пока слишком дорогие разработки.

Если говорить об атаках, подобных той, что на днях произошла по Киеву, - можем ли мы сейчас ожидать роста количества таких комбинированных ударов по другим городам? И можем ли предположить, что россияне постепенно перейдут именно к такой тактике, чтобы наносить больший вред?

Они уже почти полностью перешли на такую тактику. Например, удар по Кременчугу показал, что таким образом враг нагружает ПВО и фактически сделал его не действенным. В Киеве одновременно били по трем локациям - фактически воспринимая каждую как отдельный город. То есть, тактика ударов россиян по нескольким направлениям одновременно для них сейчас работает эффективно.

К сожалению, эффективных средств противодействия этой тактике у нас пока нет. Есть только отдельные образцы, а не серийное вооружение. А это большая разница. Когда эти образцы перейдут в формат действующего вооружения, когда система начнет реально работать, тогда россияне будут вынуждены искать новые тактические решения. Но пока этого не произошло, мы должны приложить усилия, чтобы свести нынешнюю тактику врага к нулевой эффективности.

Просматривается ли, по вашему мнению, разница между тем, какая именно атака осуществляется на столицу и на другие города? То есть есть ли различия, например, в типе вооружения - чаще ли, скажем, по Киеву запускают больше "шахедов" или ракет, чем по другим населенным пунктам?

Это зависит от цели, которую россияне собираются поразить. Принципиально есть определенный алгоритм - например, обойти ПВО, растянуть средства ПВО, зайти с той стороны, где меньше их концентрация. Это привычные тактические схемы, которые они применяют и которые входят в их общую боевую практику.

То, что город большой или поменьше, может вносить определенные коррективы, но в целом это только о количестве применяемых средств - больше или меньше. А тактика остается неизменной: нагрузить ПВО, ударить ракетой, а потом добить "шахедами".

В течение довольно длительного времени мы наблюдали, что россияне не могли пробить противовоздушную оборону Киева ракетами. Но сейчас мы увидели, что ракеты Х-101, в частности после применения шахедов, все же смогли достичь целей. По вашему мнению, о чем это свидетельствует?

Почему же? Они и раньше применяли ракеты. Сейчас, если не ошибаюсь, по Киеву было более 14 ракет Х-101. Большинство были сбиты, но одна из них попала и разрушила подъезд. Для этого россияне использовали два Ту-95 и один Ту-160. То есть их возможности существенно уменьшены. Если бы они могли поднять больше бортов - то, очевидно, подняли бы. Они же не только крылатые ракеты используют - применяют также баллистические ракеты наземного базирования, а также "Кинжал" - это, по сути, та же ракета "Искандер", только воздушного базирования.

Судя по тем атакам, которые происходят в последнее время, наблюдаются ли, по вашему мнению, изменения в приоритетах выбора целей для ударов со стороны России? Например, ранее в течение длительного времени удары были сосредоточены преимущественно по объектам энергетики.

Сейчас, из того, что я вижу, россияне пытаются уничтожить пункты производства дальнобойных дронов, а также комплектующих к ним.Но по дороге, если обнаруживают другие цели, которые считают приоритетными - они также наносят удары и по ним. Но основной акцент сейчас именно на производственных базах для ракет и дронов.

Ближе к осени, когда начинается отопительный сезон, и в принципе инфраструктура снова становится уязвимой - насколько, по вашему мнению, россияне способны возобновить массированные удары по энергетической инфраструктуре?

Думаю, что они обязательно этим будут заниматься, как только наступит время. Их цель - не дать нам времени на восстановление. Вопрос в том, достаточно ли мы защищаем нашу энергетику и ключевые узлы. Будем ли мы к этому готовы - это уже вопрос к Министерству энергетики и "Укрэнерго".

Если говорить о способах повышения устойчивости и противодействия этим атакам, то, по вашему мнению, что в ближайшее время стоит сделать, чтобы уменьшить "успехи" россиян?

Срочно наращивать серийное производство дронов-перехватчиков, а также заключать контракты на производство или выкупать легкомоторную авиацию, чтобы устанавливать на нее дроны-перехватчики и малогабаритные ракеты. Это - эффективно. Именно на этом нужно сейчас концентрироваться.

Вопрос в том, смогут ли это реализовать, ведь существует внутреннее сопротивление - как со стороны ПВО, так и со стороны армейской тактической авиации. Удастся ли преодолеть это сопротивление - это уже вопрос к власти, которая руководит этими людьми и процессами.

Просто сбивать "Шахеды" ракетами и при этом постоянно требовать от партнеров: "Дайте нам еще ракеты" - это, по моему мнению, бессмысленно. Дадут или не дадут, но "шахеды" будут лететь дальше. Мы должны создавать собственное, эффективное, работающее решение, которое будет давать результат. Использовать для этого тактическую авиацию с ракетами типа Sidewinder или Р-73 - на мой взгляд, не лучшее средство борьбы, даже самые дешевые такие дешевые ракеты стоят по 100-250 тысяч долларов. А поскольку "шахедов" летит очень много, цена уничтожения одной цели будет настолько высокой, что мы останемся без штанов.

А как насчет лазерного оружия? Оно же вроде считается перспективным?

Лазерное оружие наземного базирования и работает на расстоянии 1,5-2 км. Если "шахед" летит на высоте 3-4 тысячи метров - то это просто развлечение для детей, а не реальное оружие. Лазеры имеют смысл, когда стоит бронемашина, которая прикрывает конкретный объект. И когда над этим объектом начинают летать FPV-дроны или другие маловысотные цели - вот тогда такое оружие эффективно, если работает в автоматическом режиме и успевает "всех бабахать".

Но для этого нужны серийные образцы и отработанные алгоритмы. Да, есть определенные практические примеры применения лазерного оружия, но это единичные случаи, а не системное оружие. Оно может улучшить отдельные возможности, но не станет "геймченджером", который полностью уничтожит все "шахэды". А вот легкомоторная авиация с дронами-перехватчиками и ракетами, которая поднимается на высоту 3-3,5 тысячи метров и работает с этой высоты - это действительно будет эффективно.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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