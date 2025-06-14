Логистика будет подорвана: что известно о продвижении РФ на Сумщине

Российские оккупанты могут начать бить по городу FPV-дронами в случае захвата Юнаковки или Хотина.

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РФ продвигается на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что известно:

РФ пытается продвигаться на Сумщине

Оккупанты продвигаются малыми пехотными группами

РФ может начать атаковать окрестности города FPV-дронами

РФ может начать атаковать окрестности Сум FPV-дронами и нарастить количество ударов артиллерией. Об этом заявил аналитик DeepState Руслан Микула, сообщает Суспільне.

Это может произойти в случае захвата Юнаковки и Хотина, что сильно подорвет логистику.

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"Также противник сможет доставать FPV-дронами до окрестностей Сум. Это повлечет за собой террор мирного населения и рост количества ударов артиллерии по пригородным населенным пунктам", - сказал аналитик.

Военнослужащий 47 отдельной механизированной бригады "Магура" с позывным Азимут отметил, что не все укрепления, которые строились на Сумщине, оказались эффективными.

В продвижении врагу помогает и дождливая погода. Враг пытается продвигаться на участке от Теткино до Юнаковки. Там россияне атакуют малыми пехотными группами без применения техники.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт Денис Попович заявил, что российские войска на Сумщине заняли более десяти приграничных сел. Цель оккупантов - приблизиться к Сумам и установить огневой контроль над городом с помощью артиллерии и дронов.

Зеленский сообщил 12 июня, что украинские подразделения постепенно оттесняют россиян на Сумщине. Также идет подготовка к международным встречам для усиления санкций против РФ.

Эксперт Иван Ступак заявил, что Россия сосредоточила на Сумском направлении около 60 тысяч военных. Часть боеспособных подразделений перебросили на Покровское направление, заменив их менее подготовленными. Враг продвинулся на Сумщине уже на 15 км, ситуация остается напряженной.

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