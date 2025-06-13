'Ситуация выглядит печально': экс-сотрудник СБУ предупредил о новой угрозе Сумам

Россия создала небольшой плацдарм возле Мирополья, но основная угроза - с севера и северо-запада Сум, отметил Иван Ступак.

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Эксперт назвал опасные направления для Сум / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот карты DeepState

Ключевые тезисы Ступака:

Основная угроза для Сум остается с севера и северо-запада

Враг активно применяет FPV-дроны на оптоволокне

Количество ударов по Сумам скорее всего возрастет

Российские войска создали небольшой плацдарм неподалеку от Мирополья, однако это направление пока не является критическим. Зато реальная угроза существует с севера и северо-запада от Сум. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Там пока маленький плацдарм и сложно делать какие-то выводы. Возможно, там что-то еще появится. Но пока что, похоже, особой угрозы нет. Угроза присутствует на севере и северо-западе от Сум", - отметил он. видео дня

Ступак утверждает, что остальное придется оценивать по развитию ситуации. Впрочем, по его словам, сейчас ситуация "выглядит очень печально".

Ступак подтвердил, что российские войска активно применяют на этом направлении FPV-дроны на оптоволокне, что затрудняет их подавление радиоэлектронной борьбой. Однако еще большее беспокойство вызывает тенденция к усилению ракетных и артиллерийских ударов по самому областному центру.

"Удар 3 июня по центру города кассетными боеприпасами - первая ласточка. Прилетело в центр города - это указывает на попытку уничтожения не каких-либо зданий, а гражданских людей. Думаю, подобных ударов будет еще больше", - предположил эксперт.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт Денис Попович заявил, что российские войска на Сумщине заняли более десяти приграничных сел. Цель оккупантов - приблизиться к Сумам и установить огневой контроль над городом с помощью артиллерии и дронов.

Зеленский сообщил 12 июня, что украинские подразделения постепенно оттесняют россиян на Сумщине. Также идет подготовка к международным встречам для усиления санкций против РФ.

Эксперт Иван Ступак заявил, что Россия сосредоточила на Сумском направлении около 60 тысяч военных. Часть боеспособных подразделений перебросили на Покровское направление, заменив их менее подготовленными. Враг продвинулся на Сумщине уже на 15 км, ситуация остается напряженной.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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