Очередное преступление оккупантов: четыре авиаудара по Запорожской области, есть погибшие

Иван Федоров сообщил об атаке врага на Гуляйпольскую громаду и последствиях авиаударов.

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Враг совершил по меньшей мере четыре авиаудара / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, Минобороны РФ

О главном:

Враг атаковал Гуляйпольскую громаду, нанес удары по Новогригорьевке

Медики оказывают всю необходимую помощь раненым, количество пострадавших возросло

Российские войска совершили минимум четыре авиаудара по территории Гуляйпольской громады в Запорожской области. В результате этих обстрелов погиб местный житель, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Враг атаковал Гуляйпольскую громаду", - отметил Федоров. видео дня

По его информации, авиаудары были нанесены по Новогригорьевке, что повлекло пожар. В результате атаки погиб 60-летний мужчина.

Количество раненых увеличилось до трех человек. В больницу доставили двух мужчин в возрасте 65 и 62 года и 58-летнюю женщину, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.

КАБ / Инфографика: Главред

Война в Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил необходимость и возможность достижения прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает график поставки немецких систем ПВО Iris-T и имеет согласованный план на ближайшие три года.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским окончательно отказал в передаче Украине ракет большой дальности Taurus.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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