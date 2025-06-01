РФ ударила по Запорожью: повреждена инфраструктура и частные дома, детали

В результате атаки пострадала женщина.

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Удар по Запорожью / коллаж: Главред, фото: Иван Федоров

В ночь на воскресенье, 1 июня, страна-агрессор Россия атаковала объект критической инфраструктуры в городе Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, россияне атаковали объект критической инфраструктуры.

"В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории. Повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома", - написал он. видео дня

Позже Федоров добавил, что враг атаковал Запорожье по меньшей мере семью Шахедами. Один человек ранен.

"В результате атаки пострадала женщина. Ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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