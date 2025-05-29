Украина впервые применила уникальное оружие для дальнобойных ударов - что известно

В Украине впервые применили уникальный дрон-матку на основе искусственного интеллекта, который может нести два FPV-дрона на расстояние до 300 километров.

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Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Украина впервые применила дрон-матку на базе ИИ

Дрон-матка может доставлять дроны на расстояние до 300 километров

Стоимость такой операции в сотни раз дешевле пуска ракеты

Украина впервые использовала дрон-матку с элементами искусственного интеллекта. Такие дроны уже задействованы на поле боя. Оборонный кластер Brave1 разработал новую ИИ-технологию, которая повышает точность и эффективность ударов по врагу. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, сопроводив сообщение видео.

Дрон-матка способен доставлять два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Эти аппараты самостоятельно обнаруживают и уничтожают цели - от самолетов и систем ПВО до объектов критической инфраструктуры.

видео дня

Кроме того, Федоров отметил, что если боевая задача выполняется в пределах 100 км, дрон-носитель может возвращаться для повторного использования.

Стоимость одной миссии - около $10 000, что в сотни раз дешевле запуска ракеты.

"И все это - без GPS. Система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR лишь усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель. Продолжаем создавать украинские разработки, которые меняют правила игры в технологической войне", - резюмировал он.

Смотрите видео применения уникального дрона-матки на базе ИИ:

/ Фото: скриншот

Война в Украине - что известно об ударах вглубь России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 мая в России вспыхнул пожар на заводе "Авангард", участвующем в производстве вооружения. Военный эксперт и директор по развитию компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что объекты такого типа являются легитимными целями для Украины, поскольку они прямо связаны с изготовлением средств террора и уничтожения мирного населения.

Накануне, в ночь на 28 мая, Силы обороны Украины успешно атаковали ряд важных предприятий российского ВПК. Под удары попали АО "Кронштадт", завод "Радуга", АО "Ангстрем" и Дмитровский химкомбинат, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Между тем, по данным Kyiv Post, президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность полной отмены ограничений по использованию западного оружия Украиной, которые были введены его предшественником.

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Кто такой Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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