В России прогремели взрывы: над важным объектом клубы дыма, людей эвакуируют

Местные власти не смогли полностью скрыть последствия поражения важного объекта РФ.

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В России скрывают масштаб последствий удара по "Азоту" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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В Тульской области прогремели взрывы

Под удар попало важное предприятие

Местные жители сообщают об эвакуации

В Тульской области, что в стране-агрессоре России возник пожар на химическом предприятии "Азот". Об этом в Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Согласно его данным, некоторые из химических веществ, которые производятся на "Азоте", могут использоваться Россией в военных целях. Например, аммиатическая селитра используется как компонент для производства взрывчатых веществ.

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Также метанол может служить сырьем для производства горючего, включая компоненты для ракетного топлива. А такое вещество, как аргон применяется в металлургии, в частности для сварки и термообработки металлов, которые могут использоваться в оборонной промышленности.

Заметим, что согласно информации росСМИ, пожар на предприятии возник в результате поражения объекта беспилотниками, которые атаковали область в ночь на 24 мая. Там якобы повреждена емкость с кислотой и три цеха.

"В ходе работы оперативных служб на предприятии Новомосковска, которое сегодня рано утром подверглось атаке беспилотника, было обнаружено повреждение емкости с кислотой. На месте работают лаборатории Роспотребнадзора и оперативные службы. Пробы воздуха показали, что в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, в воздухе отсутствует", - сообщил губернатор области.

Что интересно, жители соседних населенных пунктов, в частности села Грицово, которое находится примерно в 10 километрах от атакованного химического комбината, сообщают о проведении эвакуации. Поэтому заявление о якобы отсутствии чрезмерного количества вредных веществ в воздухе больше похоже на сокрытие реального положения дел.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 мая в Липецкой области России снова активизировалась система ПВО - в регионе раздавались взрывы, вероятно ставшие следствием нового массированного удара беспилотников.

Ранее в РФ сообщали об атаке беспилотников на подмосковное Домодедово. В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" россиянам приходилось вводить план "Ковер".

Накануне также стало известно, что россияне пожаловались на дроны над Рязанским НПЗ. В городе раздавались взрывы и гудела сирена. Российская ПВО якобы сбила 5 беспилотников за час.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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