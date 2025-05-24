Две стены не спасут: в ГСЧС предупредили украинцев, как защититься от дронов РФ

Если еще несколько месяцев назад атаку дронов можно было переждать дома, то сейчас это очень опасно.

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В чем опасность модернизированных Шахедов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео (иллюстративный)

Что сказал Петров:

Усиленная боевая часть Шахеда стала крайне опасной

При прямом попадании дрона в дом люди могут погибнуть

Во время первых массированных атак страны-агрессора России на Украину многие пользовались правилом двух стен, чтобы защитить себя от вражеского удара. В течение нескольких месяцев это правильно действительно работало, однако сейчас ситуация изменилась. Это продемонстрировала и вражеская атака на столицу этой ночью.

Как сообщил представитель ГСЧС Киева Павел Петров в эфире 24 канала, российские дроны типа "Шахед" стали настолько мощными, что две стены уже не спасут во время прямого попадания.

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Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Люди до сих пор считают, что пересидеть и переждать дома - это панацея. Однако враг не только увеличивает количество ударных беспилотников, но и усиливает их боевую часть", - подчеркнул он.

Поэтому при прямом попадании Шахеда в дом помещение может полностью выгореть за считанные минуты и при этом спасателям будет чрезвычайно сложно потушить пожар из-за высокой температуры.

"Поэтому очень опасно. Уже не можем говорить о том, что две стены сейчас могут защитить", - добавил Петров.

Поэтому во время воздушных тревог лучше находиться не дома, а в специально оборудованных укрытиях, которые смогут выдержать удар модернизированных дронов РФ.

Атака на Киев 24 мая - что известно

Напомним, Главред писал, что атака страны-агрессора России по Киеву в ночь на субботу, 24 мая, была одной из самых массированных комбинированных атак. Враг усовершенствовал собственные тактики применения дронов и одновременно бил баллистикой.

Впоследствии стало известно, что в многоэтажке на Оболони, в которую попали обломки в результате атаки, загорелся фактически весь подъезд. Там продолжается поисковая операция, работают взрывотехники. Предварительно, нет информации о жертвах.

Впоследствии в Воздушных силах рассказали, что оккупанты ночью запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 - ракеты летели по Киеву, Днепропетровской, Одесской и Запорожской области. Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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