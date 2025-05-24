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"Как гахнуло - стекла полетели": очевидица рассказала о прилете обломков по дому в Киеве

Алёна Воронина
24 мая 2025, 08:46
335
Женщина не смогла сама выбраться из квартиры после удара - в коридоре все было в дыму. Ей помогли спасатели.
Наезд на дом на Оболони в Киеве
Очевидница рассказала о прилете обломков по дому в Киеве/ коллаж: Главред, фото: "Суспільне. Київ"

Кратко:

  • Очевидица рассказала о попадании обломков по дому в Киеве
  • Жительница поврежденного дома не смогла сама выбраться и ждала спасателей
  • Местные власти отмечают, что загорелся фактически весь подъезд

Жительница поврежденного дома на Оболони в Киеве рассказала, что ей пришлось пережить во время ночного удара российских оккупантов по столице Украины.

Ванда Бондаренко, которая проживает в многоэтажке, куда попали обломки во время массированной ночной атаки дронами и ракетами, рассказала в комментарии "Суспільному" о пережитом ужасе.

видео дня

Она отметила, что еще в 2022 году позаклеивала окна в своей квартире скотчем. Только одно окно на балконе осталось не заклеенным, и его выбило во время массированной атаки страны-агрессора России.

"Я думала, как-то пройдет, а потом как бахнуло, стекло полетело на балконе. Я хотела выскочить, но дым в коридоре. Сразу свет погасила - у меня восьмой этаж. Так я уже дождалась, пока поднялись ребята, я включила фонарь. Благодаря им, спустилась вниз. У меня, слава Богу, все более-менее. А то, что у людей - ужас", - рассказала женщина.

Глава Оболонской районной администрации Кирилл Фесик сообщил, что обломки попали в жилой дом. Он отметил, что для координации действий развернули штаб, экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

В комментарии "Суспільному" Кирилл Фесик рассказал, что в многоэтажке на Оболони, в которую попали обломки, загорелся фактически весь подъезд.

"Продолжается поисковая операция, работают взрывотехники. Предварительно, нет информации о жертвах. В ближайшие полчаса развернется штаб в школе №20", - сказал чиновник.

Позже Фесик сообщил, что, по его данным, в доме нет погибших и пострадавших.

  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года КГВА
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года КГВА
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года КГВА
  • Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года
    Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2025 года КГВА

Массированный удар РФ по Киеву в ночь на 24 мая - что известно

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - есть разрушения и пострадавшие. Киевлян предупреждали о комбинированной атаке дронами и ракетами и призывали к осторожности.

В результате падения обломков было возгорание и разрушения в нескольких районах города. Так, в Соломенском районе вспыхнул пожар в жилой квартире, в Святошинском - вспыхнуло нежилое помещение. Обломки также упали на территории Днепровского, Оболонского и Шевченковского районов. Зафиксировано падение обломков на торговый центр в Оболонском районе, а также - на жилой дом на Оболони.

По состоянию на утро было известно о восьми пострадавших. Двое из них были госпитализированы из Днепровского района, еще шестеро получили помощь на месте в Святошинском районе.

В ГСЧС показали последствия ночного удара по Киеву и рассказали, что пылали две многоэтажки. В двух районах столицы вспыхнули пожары в многоэтажках из-за вражеской ночной атаки. В еще одном районе до сих пор пылает нежилое здание, где хранятся краски.

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Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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